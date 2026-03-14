華盛頓州擬徵「百萬富翁稅」　

（本報綜述）華盛頓州眾議院近日通過被稱為「百萬富翁稅」的法案，計劃對年收入超過100萬美元的個人徵收州所得稅。該法案已送往州長辦公室，州長鮑勃·弗格森表示將簽署成為法律。

根據該法案，自2028年1月1日起，個人年收入中超過100萬美元的部分將被課徵9.9%的州所得稅。華盛頓州目前沒有州所得稅，因此這項措施被視為當地稅制的一項重大變化。

華盛頓州眾議院3月10日以51票贊成、46票反對 通過該法案。州長弗格森表示，「百萬富翁稅」將有助於調整不公平的稅收制度，為普通家庭和小企業提供更多支持。

新版法案同時包含多項配套措施，包括擴大「勞工家庭稅收抵免」，預計將使約46萬戶家庭受益；為近14萬家小型企業提供稅務減免；並將尿布、衛生用品以及部分非處方藥列為免銷售稅商品。此外，法案還計劃增加托育與早期教育投入，並為全州K-12學生提供免費早餐和午餐。

不過，該法案也引發部分民眾反對。近日有數十人在州議會大廈外舉行抗議活動，其中包括華盛頓州共和黨主席，批評此舉可能為州所得稅制度開啟先例。

值得注意的是，華盛頓州雖然沒有州所得稅，但消費稅相對較高。以西雅圖為例，綜合銷售稅率約在10%左右，居民在購買日常商品時普遍需要繳納相關稅款。因此，一些反對者認為，普通居民在日常消費中承擔的稅負比例並不低。

支持者則指出，「百萬富翁稅」只適用於年收入超過100萬美元的高收入群體，而且僅對超出部分課徵9.9%的稅率，影響人數不到全州人口的0.5%。他們認為，此舉可以為州政府帶來新的財政來源，同時用於減輕普通家庭的生活成本。