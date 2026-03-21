華州首次通過「富翁稅」年入超100萬美元將徵稅9.9%

（本報綜述）經過長達25小時的激烈辯論，華盛頓州議會近日通過一項歷史性法案，對年收入超過100萬美元的個人徵收9.9%的所得稅。這項被稱為「百萬富翁稅」的新政策，若最終生效，將成為華州歷史上第一次實施所得稅。

該法案於日前在州眾議院以52票對46票通過，辯論時間長達25小時，創下華州立法史上最長辯論紀錄。共和黨議員為阻止法案推進，共提出超過81項修正案，並試圖以冗長辯論拖延表決。

華州是全美少數沒有州所得稅的州之一。自20世紀初建立稅制以來，州政府主要依賴銷售稅和企業稅來維持財政。1932年華州曾通過所得稅，但隔年被州最高法院裁定違憲，此後近百年來一直未能建立所得稅制度。

研究顯示，目前華州的稅制被認為是全美最「累退」的之一，也就是低收入者實際負擔的稅率反而更高。數據顯示，收入最高的1%居民平均只繳納約4.1%的州和地方稅，而收入最低的20%居民則需負擔約13.8%的稅率。

根據新法案，年收入超過100萬美元的部分將徵收9.9%的所得稅。預計大約2.1萬名納稅人會受到影響，占華州人口不到1%。州政府預估，這項稅收在2029年正式實施後，每年可為州政府帶來約35億至40億美元收入。

法案同時也包含部分減稅措施，例如取消紙尿布、非處方藥和部分個人衛生用品的銷售稅，並擴大低收入家庭稅收抵免計劃。

不過，這項政策仍面臨法律與政治挑戰。州議員表示，法案可能再次面臨州最高法院審查，同時也可能需要通過公投才能最終生效。

法案通過後，也引發一些富豪可能離開華州的討論。星巴克創辦人霍華德·舒茲近日宣布將從西雅圖搬到佛羅里達州邁阿密。外界猜測此舉可能與新稅制有關，但舒茲本人並未明確表示原因。

此前，亞馬遜創辦人傑夫·貝索斯也已在2023年搬到邁阿密。報導指出，他在佛州出售亞馬遜股票時，由於不再是華州居民，曾節省約6.1億美元州稅。

支持者則表示，對極高收入群體增加稅負，有助於減少貧富差距並改善公共服務。反對者則擔心，新稅制可能影響企業家和高收入人群留在華州發展的意願。