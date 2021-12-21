華州溫哥華確診兩宗Omicron 新變種 專家：患者可以同時感染兩種變種病毒



華盛頓州溫哥華市所在的克拉克（Clark）縣衛生局今天（20日）宣佈，該縣出現兩宗新冠最新變種Omicron 的確診個案，兩名確診者均已接種了兩劑疫苗，其中一宗病例是與12月4日在該州多個地區舉行的摔跤比賽中的疫情爆發有關。

華州衛生局表示，他們已在摔跤比賽中追蹤到最少200宗確診病例，其中有34宗是涉及來至6所學校的運動員和教練。目前克拉克縣內所有學校均要遵從衛生局的指引，暫停摔跤運動兩星期至假期完結為止，並會商討一個恢復這項運動的安全方案。

Omicron 新變種病毒在華盛頓州的傳播速度，已引起了各界的警覺，根據報導，華州確診Omicron 的數目每天都在翻倍，確診率在全國最高的行列內。

當地衛生局員提醒民眾要盡快打疫苗，並在大節期間要加倍小心。

目前在美國流傳的有之前的delta 和現時的Omicron 新冠變種病毒，有民眾質疑一個人能否同時感染兩個變種病毒。

白宮前高級醫學顧問馬克博士證實，這是絕對可能的，但感染這兩種變病毒的患者，病情卻不一定會更嚴重。

馬克指出，從過去的經驗，看到有些患者根本不知道他們感染了新冠病毒，他們是無症狀患者，又或是輕度症狀患者。致於 omicron 和 delta變種的情況，還有待密切監控。

然而，馬克擔心的是患者在感染流感病毒的同時感染一種或兩種變種病毒的可能性。他說：”這會對肺部造成更大的損害，這將會是病毒三重奏，可能使我們的醫療系統不堪重負，並增加發病率和死亡率。

隸屬於巴西費維爾大學分子微生物學實驗室的研究人員於 2021 年 1 月發表的一項研究中，提出了同時感染多個新冠變種病毒的證據。法國研究人員在 2020 年 7 月發表的一項研究中發現，兩個變種病毒可同時分別存在於患者的上呼吸道和下呼吸道中。

美國疾病預防控制中心表示，在美國的大多數州都檢測到 omicron 變種病毒，但已知最具傳染性的 delta 變種仍然是主要菌株。