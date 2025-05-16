華州國家公園內3人攀岩墜崖身亡

（本報綜述）美國華盛頓州奧卡諾根縣（Okanogan）11日發生一起嚴重登山意外，四名攀岩者在北喀斯喀特山區（North Cascades National Park）一處峽谷下撤時發生墜落事故，造成三人當場死亡、一人重傷。當地警方表示，初步研判事故可能由於攀岩繩索的錨點失效所致。

根據奧卡諾根縣警長辦公室說明，這起事件發生於當地時間5月11日上午約11時30分，地點位於馬薩瑪（Mazama）以西約16英里的山區。四人原在當地進行岩壁攀登，期間因天候變化決定提早下山，卻於一處陡峭峽谷中意外墜落，總高度約達400英尺（約122公尺）。

其中三名登山者年齡分別為36歲、47歲與63歲，均當場身亡；生還者則受有腦部創傷與內出血等嚴重傷勢。據報導，他雖身受重傷，仍自行脫困、步行回登山口，再駕車至新哈勒姆（Newhalem）使用公共電話報案，後被緊急送往西雅圖哈伯維尤醫療中心）救治。

奧卡諾根縣副警長大衛·亞尼爾指出，四人當時都綁在同一個錨點，這在技術上並非最佳方式。經調查，救援人員發現該錨點「從岩壁中整個被扯出」，導致整組攀岩者瞬間失去支撐而墜落。據搜救隊負責人克莉絲蒂娜·伍德沃思表示，墜落初段約200英尺為垂直陡坡，隨後又滾落約200英尺的中等傾斜地形。

警方與搜救人員花費多時才從險峻地形中回收罹難者遺體，過程中也獲得斯諾霍米什郡（Snohomish）直升機救援隊支援。

奧卡諾根郡警方於聲明中表示，對此悲劇深感哀痛，並向死者家屬與朋友表達慰問。事故仍在進一步調查中。