華埠博物館 俄州歷史協會舉辦慶新春活動 第九屆龍騰獅舞大巡遊圓滿成功

（本報記者俄廣才攝影報導）由砵崙華埠歷史博物館、俄勒岡歷史協會聯合舉辦的「第九屆歡慶農曆新春舞龍舞獅大巡遊」，於二零二五年二月八日上午十時在唐人街中華會館門前廣場拉開序幕，超千名觀眾現場觀賞開幕儀式。

砵崙華埠歷史基金會、俄勒岡歷史協會負責人等先後致歡迎辭，感謝社區各界的積極參與和大力支持，感謝民眾們的友情出席。表示，這連續多年的龍獅巡遊活動已成為歡慶農曆新春的保留項目，成為農曆春節期間老城唐人街最亮麗、最引人注目的景觀之一。

李氏青年龍獅隊、波特蘭中文學校、波特蘭開拓者 Rip City 街舞隊、白蓮花龍獅隊、波特蘭國際醒獅隊、華埠歷史博物館舞龍隊等組織，在觀眾們陣陣熱烈地掌聲與歡呼中先後進行了精彩的舞龍、舞獅、街舞，以及扯鈴表演。

隨後，在華埠歷史博物館一百五十英尺祥龍的引領下，龍獅巡遊隊以及砵崙中華會館、同源會、蘭蘇園巡遊隊首先繞行唐人街，然後沿第三大道行進至西南傑斐遜街和公園街，義工們則向沿途民眾派發賀歲紅包。

歡慶的鼓樂聲中，群獅簇擁著祥龍沿街狂舞助慶，引得數千名民眾與遊人駐足觀賞，許多熱心人士隨龍獅巡遊隊一直前行到歷史博物館。

波特蘭歷史博物館舉行了隆重的歡迎儀式，博物館館長克里 蒂姆查克還委派兩名幸運小觀眾為醒獅採青。

華埠歷史博物館舞龍隊、波特蘭國際醒獅隊、白蓮花龍獅隊等進行了精彩的舞龍舞獅表演，贏得了觀眾們一陣陣熱烈地掌聲。

第九屆慶新春龍獅大巡遊取得了圓滿成功。