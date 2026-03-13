華埠博物館與俄勒岡歷史協會共慶新春 第十屆龍騰獅舞大巡遊圓滿落幕

（本報記者俄廣才攝影報導）由砵崙華埠歷史博物館與俄勒岡歷史協會攜手主辦的「第十屆歡慶農曆新春舞龍舞獅大巡遊」，於三月七日上午十時在唐人街中華會館門前廣場盛大揭幕。這項深具社區意義的年度盛事不僅吸引了逾千名觀眾到場見證，更標誌著活動迎來輝煌的十週年里程碑。

開幕儀式在熱烈的掌聲中展開，砵崙華埠歷史基金會、俄勒岡歷史協會代表先後致詞，誠摯感謝社區各界長期以來的支持與參與。他們強調，經過十年耕耘，這場龍獅巡遊已成為老城唐人街農曆春節期間最受矚目的亮點之一，也是傳承文化的重要平台。

砵崙唐人街博物館館長哈里斯·馬塔拉埃奧（Harris Mataraeeo）致詞時表示：「2026年對我們而言極具紀念意義，因為這場慶祝活動迎來了第十屆。我們非常榮幸能與大家分享這個喜訊，未來一個月內還將推出一系列精彩活動，歡迎大家一同參與。」他同時邀請民眾參觀博物館正在展出的《超越大門》展覽，共同感受十週年的喜悅。

麥魯瑪縣議員茱莉亞·布林-愛德華茲（Julia Brim-Edwards）亦親臨會場，與中華會館主席廖懷澤、副主席李汝堯一同為波特蘭國際醒獅隊主持採青儀式，象徵新的一年吉祥如意。

緊接在後的表演環節高潮迭起，華埠歷史博物館舞龍隊、白蓮花龍獅隊、李氏青年龍獅隊、波特蘭中文學校、波特蘭開拓者Rip City街舞隊及波特蘭國際醒獅隊等團體輪番登場。無論是龍騰獅躍的傳統技藝，還是活力四射的街舞與扯鈴表演，皆贏得觀眾如雷掌聲與歡呼。

上午十一時許，由華埠歷史博物館長達一百五十英呎的祥龍領軍，巡遊隊伍正式啟程。隊伍繞行唐人街後，沿第三大道行進至西南傑斐遜街與公園街。沿途鑼鼓喧天，群獅舞動，祥龍翻騰，濃厚的節慶氛圍感染了數千名駐足圍觀的民眾與遊客，不少人更一路跟隨隊伍，直至抵達波特蘭歷史博物館。

博物館前廣場隨後舉行歡迎儀式，館長克里·蒂姆查克（Kerry Tymchuk）與一名幸運的小觀眾共同為醒獅採青，為活動再添喜氣。華埠歷史博物館舞龍隊、波特蘭國際醒獅隊等接連獻上精湛演出，現場掌聲不斷，氣氛熱烈。

第十屆慶新春龍獅大巡遊在歡樂與祝福聲中圓滿落幕，不僅展現了華人社區的文化底蘊，也彰顯了各族裔間的深厚情誼與多元共融。

1827— 砵崙唐人街博物館館長哈里斯於開幕儀式致詞

1862— 白蓮花醒獅隊帶來精彩舞獅表演

1928— 波特蘭中文學校學生展現扯鈴技藝

1958— 李氏青年龍獅隊以活力四射的演出贏得喝采

2018— 右起：縣議員茱莉亞、中華會館主席廖懷澤、副主席李汝堯共同為醒獅採青

2059— 開拓者Rip City街舞隊熱力演出

2131— 「炸街爆竹」助陣，舞龍表演增添節慶氛圍

2162— 砵崙歷史博物館舞龍隊沿途助興，氣氛高漲

2267— 波特蘭歷史博物館館長克里·蒂姆查克（右）與小觀眾為國際醒獅隊採青