華人餐廳老闆發放現金薪水 被控逃稅判處監禁30個月 罰款上百萬

(本報綜述)3月26日，美國國稅局和司法部同時發佈公告，賓夕法尼亞州懷俄明斯市(Wyomissing)的郭永春( Yong Chun Guo，音譯)因稅務犯罪被判處聯邦監禁30個月的， 罰款95,000美元，並支付賠償金1172368美元。

根據指控，郭永春透過向家族餐廳員工發放現金工資的來逃避應繳納的全部就業稅。根據從餐廳查獲的記錄顯示，該餐廳員工的薪水透過支票和現金的組合方式支付。然而，根據郭永春的會計提供的記錄，郭永春只上報了支票支付的工資部分。國稅局計算，從2013年第一季至2020年第一季度，郭永春的餐廳未在941表(雇主季度工資報表)上報告的現金工資超過390萬美元，導致政府工資稅損失約為444,899美元 。對於上述罪名，郭永春於2023年認罪。

此外，郭永春也承認企圖逃稅。根據指控，郭永春未在2016年、2017年和2018年的1040表(個人所得稅納稅申報表)上報告從餐廳獲取的現金收入。國稅局計算，郭永春沒有在2013年至2018年的1040表上申報的收入超過200萬美元，導致聯邦損失了約727469美元的稅款。

美國聯邦檢察官羅梅洛（Jacqueline C.Romero）指出，「郭永春的犯罪使政府損失了一百多萬美元的稅收。這是對每一個每年都遵守規定的誠實納稅人的侮辱… 針對逃稅者，我們將全力以赴地予以起訴…要么支付你應該支付的稅款，要么準備承擔嚴重的後果。」

國稅局刑事調查特工長尤里•克魯蒂（Yury Kruty）竄到，「我們的機構緊盯著那些故意和蓄意違反已知法律義務的納稅人。任何企圖逃稅的人都應該知道，國 稅務局刑事調查員不知疲倦地努力工作，調查稅務和金融犯罪…對於故意違法的行為將不會姑息。」