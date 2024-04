華人聯合參政會宣布成立  望匯聚社區力量為華人發聲

首個活動:號召華人4月16日在82街集會支持市長和檢察官候選人

(本報訊)近年來,大波特蘭地區的社會問題日趨嚴重,政府也顯得無能,導致民眾對社會現狀極之不滿。而在華人社區,更屢次出現華人群體頻繁遭受無端的種族主義辱罵和人身攻擊,導致華人老少婦孺不敢上街成為常態;治安問題每況愈下,商店得不到應有的保護, 毒販癮君子和竊賊強盜卻屢抓屢放逍遙法外。 如今的波特蘭,離我們華人心中的「美國夢」背道而馳且漸行漸遠。 有鑒於此,越來越多的華人開始關注政治,通過投票選舉積極參政,熱烈發聲,希望改變亂象。本地區首個華人政治團體-華人聯合參政會(Chinese Americans United Political Action Committee)也因此應運而生,於今年3月宣佈成立。

華人聯合參政會堅信,透過華人群體的共同發聲,積極參政,並與各級地方政府用心合作,可以為大波特蘭地區帶來真實而持久的改善。

在距離初選(5月21日)越來越近的期間,華人聯合參政會決定舉辦首個公開活動,在4月14日(週日)中午12點,在東南82街和Division街的十字路口舉辦集會,屆時,選麥魯瑪縣檢察官候選人內森·瓦斯奎茲也會到場發表演講。 該會號召華人前來,為華人社區發聲,為公平正義站台!

以下是華人聯合參政會主要負責人王凱文 (Kevin Wang)撰寫的文章:

1863年林肯總統在葛底斯堡精闢地把美國政府體制概括為民有,民治,民享。 也是在那個年代,大量華工進入美國開採金礦和興建鐵路。華人吃苦耐勞和省吃儉用的特點令他們可以接受更低的工資並完成更多的工作,被其他族裔的工人視為爭奪工作機會的強勁對手,這種矛盾在經濟衰退期進一步激化,政客和社會團體利用政治體制使華人的權利逐步被一條不公平的法律和政策剝奪。1882年通過的排華法案成為第一個針對單一族群的法律,在實施了61年後才廢止。這段期間華人沒有機會參與政府,治理社會,唯一享受到的是移民局官員的冷眼。今天有大量的華人到美國學習工作,很多人選擇在美國定居,在俄勒岡州就有超過60,000名華裔居民。因為文化、教育、傳統等各方面的因素,與其他族裔相比,亞裔-包括華裔美國人-在社會活動和政治參與方面不是十分積極。 他們被視為「沉默的模範少數族裔」,而在這個鼓勵每個人都發出聲音的國家裡,一個群體沒有集體發聲就意味著他們沒有迫切需要解決的問題。在2016年大选和2020年疫情之後,美國社會逐漸兩極分化,問題也急劇增加:針對亞裔的種族仇視罪行,治安狀況的惡化,毒品氾濫等等。在這時如果不把自己當作政府的所有者之一而參與治理,所能夠享有的只會是別人制定的規則。

2024年3月,華人聯合參政會(Chinese Americans United Political Action Committee or CAU PAC)在波特蘭成立。Political Action Committee (PAC)是一種依照國稅法第527節成立的非營利組織,主要目的是依法影響聯邦或地方選舉。華人聯合參政會是本地華裔社區中的第一個獨立PAC,作為一個非黨派組織,期待並尊重不同的政治觀點,希望能以為社區解決問題、改善生活作為目標而團結不同政見的人士,實現求同存異 ,一起在引領社區參與地方政治方面發揮重要作用。此參政會完全由義工管理,依靠公眾捐款以維持日常運營,初期的主要活動將包括動員社區參與選舉活動,研究並詮釋議案或候選人的競選綱領,用捐款或背書支持某個選舉人或議案 等等。 將來在累積更多的經驗後,更希望我們的社區會有自己的候選人或議案,在治安、教育、交通、社會福利許多方面影響政府的法律和政策。

3月12日上午,居住在市中心老人公寓的梁先生在河邊釣魚時遭受無端襲擊並嚴重受傷。大約一年前,住在同一間公寓的一位老奶奶也遭到攻擊,導致腦部出血,嚴重影響了她的行動能力。 這些近在咫尺的血腥暴力攻擊令許多社區成員有切膚之痛,不少人都不約而同地思考同一個問題「我能做些什麼?」華人聯合參政會經過審慎的分析和考量,認為5月的麥魯瑪縣地方檢察官選舉是一個很好的機會。現任麥克‧施密特(Mike Schmidt) 在2020年當選麥魯瑪縣檢察官之後,以實現自己的政治理念為首要目標,令波特蘭的治安每況愈下。如果麥克·施密特今年5月再次選,今後四年將不堪設想。而他的競選對手內森·瓦斯奎茲(Nathan Vasquez)有24年從業經驗,與警察局有良好的合作關係,願意以更務實的態度解決問題。支持內森·瓦斯奎茲(Nathan Vasquez)是改善社區治安狀況的唯一選擇。為此,華人聯合參政會決定在4月14日(週日)中午12點,在東南82街和Division街的十字路口舉辦大型集會,內森屆時也會到場發表演講。即使不是麥魯瑪縣之內的選民也歡迎參加,以彰顯整個社區的對治安的關注。

林肯總統曾說過「選票比子彈更有力」 (The ballot is stronger than the bullet)。華人聯合參政會的成立,為華人社區共同參政增加一個機會,希望我們的社區藉此良機能展現原本不為人知的巨大力量。

華人聯合參政會為依照國稅法成立的非營利組織,希望獲得華人社區的支持,歡迎您捐款給該會。依照不同的收入情況,向該會捐款的俄勒岡納稅人可以獲得最多50-100美元的稅收抵免。 捐款鏈接如下:https://www.cauoregon.org/donate。