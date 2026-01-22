華人獎學金基金會2026年獎學金開放申請 家有應屆高中畢業生者請留意

（本報訊）隸屬中華會館的波特蘭市華人獎學基金會宣布，2026年新學年的獎學金即日起開始接受申請，歡迎符合資格的俄勒岡州華裔應屆高中畢業生提出申請，截止日期為2026年4月24日。

在本地華人善長長期支持下，華人獎學基金會每年均向俄勒岡州應屆華裔高中畢業生提供多項獎學金，獎助金額介於500美元至2000美元不等。所有申請表及相關資料，必須於4月24日下午5點前送達，逾期恕不受理。

申請者須符合以下基本資格：具有至少一半華裔血統；美國公民或永久居民；曾於俄勒岡州高中就讀至少四個學期或兩年；學業成績平均在2.75分或以上；計劃在美國升讀大學。

此外，申請與社區服務或領導活動相關獎學金者，須具備公民參與經驗，包括參與學校、教會或社區的義工服務紀錄；申請體育類獎學金者，則須曾參加校際運動項目。

有關申請辦法及獎學金詳情，可瀏覽波特蘭市華人獎學基金會官方網站：https://www.portlandchinesescholarshipfoundation.org/home，或電郵查詢： *protected email* 。

基金會表示，基於隱私相關規定，學校無法逐一向學生轉達此資訊，特此呼籲家長及社區人士協助代為傳達消息，讓更多符合資格的學生把握機會，受惠於獎學金資助。