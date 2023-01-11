華人服務中心隆重舉行嘉年華會 五百多位民眾積極參與場面熱烈

（本報記者俄廣才攝影報導）華人服務中心2023慶新年嘉年華會，於1月7日在該中心東南區辦公大樓隆重舉行。本屆活動由華人服務中心、俄勒岡中國藝術家協會、砵崙粵聲社聯合舉辦，西北天燃氣公司（NW Natural）為本屆活動提供了友情贊助。這是華人服務中心於後疫情時期所舉辦的首場大型活動。

嘉年華會為本地華人慶祝新年必不可少的內容，尤其是後疫情時期的線下活動，不僅慰藉僑胞們的思鄉之情，也讓本地的眾感受到亞裔社區慶祝新年濃郁的特色文化氣氛。

本屆嘉年華會上，砵崙粵聲社名伶精彩的粵曲表演，藝術家們的書法揮春、傳統繪畫、人像速寫、圖章、石刻、版畫、面部彩繪、手工藝品製作展示，以及中心為來賓們準備的多種多樣的迎春有獎遊戲，豐富多彩的活動內容吸引了超五百名本地民眾的積極參與，活動當天大廳內人群熙攘，場面喜慶熱烈，效果超出預期。

華人服務中心行政主任梁永富表示，本著以藝術為橋樑構建健康社區的目的，特別是在後疫情時期，我們更應該讓每一位參與者多一份熱情、多一個笑容。自去年六月份舉行的、為期三個月的藝術作品展圓滿結束後，中心再與俄勒岡中國藝術家協會，以及砵崙粵聲社合作，推出了這個以文化藝術為主要交流形式的慶新年嘉年華會活動。

嘉年華會上，許多幾年未曾見面的老朋友，以及許多新朋友，在慶祝2023新年之際相會於此，多了幾分欣喜，多了幾分感慨，更多了幾分祝福。

一位曾在育苗中文小學上學、現在正在大學讀書的學生，特別帶著他的家人來參加活動，表示就是為了要體驗一下再次「回家」的感覺。

為更好地服務於社區民眾，華人服務中心將與俄勒岡醫學科學院合作，於1月21日在東南區辦公大樓舉辦免費的眼科全面檢查服務，第二次眼科全面檢查預計會在今年8月份進行。

另外，中心還將與凱撒醫療中心合作，從今年2月份起，於年度內先後5次進行牙齒專科、包括檢查及治療的義診活動。歡迎各界人士積極參與。咨詢或預約電話：503-872-8822；網上查詢與登記：ahscpdx.org。