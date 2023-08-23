華人服務中心舉辦免費眼科專項檢測 年內多項義診活動歡迎各界積極參與

（本報記者俄廣才攝影報導）華人服務中心2023年度眼科專項義診活動，以及加強版防疫疫苗注射於8月19日上午10時至下午5時，在該中心東南區辦事處舉行。

義診當天，來自俄勒岡醫學科學院眼科巡迴診療機構，以及麥魯瑪縣健康署的醫務人員以及義工超過50名。

華人服務中心工作人員及義工們現場爲僑胞們提供了英語、粵語、國語、韓語以及越南語等多語種翻譯服務。

華人服務中心執行總監留美玲，OHSU凱西眼科研究所社區服務項目總監Verian Wedeking，麥魯瑪縣健康署免疫項目專家Austin Delos Santos，在活動前的動員會上講話，感謝各位醫護人員以及義工們的辛勤努力和無私奉獻，是大家的積極支持才使得每一次的義診活動得以順利圓滿。

行政主任梁永富特還到各檢測點與醫護人員進行交談，了解具體情況。

據了解，在提前預約的35位耆英中，有34為接受了包括電腦測光、屈光度、視力檢測，以及視網膜、視神經等多項眼科專項檢查，並得了到由醫生出具的、有效期為兩年的免費眼鏡配製處方。

中心工作人員將繼續協助每位有需要的檢測者，以獲得相關的後續醫療服務。

接受總體檢測的時間約兩小時三十分鐘，全套視力篩檢價值$650。

該項目是華人服務中心與俄勒岡醫學科學院凱西眼科研究所（OHSU Casey Eye Institute）攜手進行的合作計劃。

加強版防疫疫苗注射，是華人服務中心首次與麥魯瑪縣衛生署合作的社區服務項目，有超過20名民眾接受了該項注射。

為增加亞洲社區民眾獲得護理的機會，特別是牙科護理和健康檢查，自今年6月份起，華人服務中心就開始與凱撒醫療機構（Kaiser Permanente）和國際醫療團隊（Medical Team International）合作，舉辦免費牙科檢查和治療服務。

今年的6月至12月之間，每月的第二個星期五上午9點至下午2點，在東南區辦公大樓舉行，中心將為社區安排免費的流動牙科診療車。

另外，華人服務中心將在9月26日（粵語）和9月28日（國語），舉辦慶祝中秋佳節活動，歡迎社區各界積極參與。中心地址：9035 SE Foster Rd, Portland，聯絡電話：503-872-8822；或網上查詢：https://ahscpdx.org。