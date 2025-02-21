華人服務中心更上層樓 向職員提供全額獎學金 助力培養社工人才

（本報訊）深耕波特蘭華人社區超過40年的華人服務中心（AHSC），近日再度升級服務層面，推出全額獎學金計劃，專為有志投身社會工作的年輕人提供學費和生活津貼，致力於培養專業人才，延續該中心在大波特蘭地區服務亞裔社群的使命。

在週一舉行的職員團隊建設培訓日上，華人服務中心董事司徒國石醫生與行政總裁梁永富共同向全體職員宣布這一喜訊，並邀請本次計劃的主要贊助人Jeff Heatherington 見證這一重要時刻。

從最初僅有數名職員，華人服務中心發展至今已擁有50多名專業人員。然而，隨著社會需求不斷增長，華人服務中心深刻體會到專業社工人才短缺的挑戰，特別是持有專業資格的社會工作者。因此，培養更多專業人才，確保中心長期穩健發展，成為董事局的優先目標。

行政總裁梁永富表示，「有了這個『理想』，就要想辦法落實。」 在此背景下，華人服務中心的長期支持者Jeff Heatherington得知計劃後，立刻慷慨捐出20萬美元，助力這一人才培養項目。

該筆捐款將用於向有志於投身社會服務領域的職員提供全額獎學金及生活津貼，同時提供兼職實習機會，讓受獎者在學習專業知識的同時，也能積累實務經驗，實現學以致用。

華人服務中心創始人司徒國石醫生表示，「社會服務行業薪資水平普遍較低，許多學生若依賴助學貸款完成學業，畢業後面臨沉重的還款壓力，難以專心投身社會服務。此次能獲得 Jeff 的大力支持，對年輕人來說是一個難能可貴的機會，也有助於解決專業社工人手短缺的問題。」

Jeff Heatherington與司徒國石醫生是多年摯友，兩人自大學畢業後便共同創立華人服務中心，最初專注於解決華人移民的精神健康問題，並透過語言和文化背景相近的方式，幫助移民克服心理障礙，這一模式更成為俄勒岡州精神健康服務的典範。

Jeff Heatherington表示，業內人手短缺的根源在於教育資源投入不足，他直言：「政府願意在危機護理和醫院治療上投入巨額資金，卻在兒童教育方面極為吝嗇。如果政府能在兒童教育上加大投入，前線的社會工作者、家庭醫生及精神健康專家將能夠及早介入，避免問題惡化，從而減少昂貴的危機治療成本。」

首批獲得獎學金的兩位年輕職員分別是越南裔的Khanh Pham 和華裔的Tom Yu，兩人均對社會服務充滿熱忱，並期待能透過這一計劃更好地服務社區。

Khanh Pham畢業於加州大學聖地牙哥分校，擁有心理學學士學位。她表示，「在華人服務中心的工作讓我越來越有成就感，這次獎學金更是意外驚喜。現在，我可以無憂無慮地繼續深造，並在學習期間累積更多實踐經驗。」

Tom Yu則是去年剛從波特蘭州立大學獲得社工學士學位。他原本計劃先工作累積經驗，再回校攻讀碩士，這次獎學金讓他能提早取得專業資格，幫助更多有需要的人。「我特別關注精神健康領域，許多新移民面對陌生環境與挑戰時，常感到無所適從，不知道該向誰尋求幫助。社工的介入，能夠提供即時支持，減少精神健康問題的惡化。」

該獎學金計劃由華人服務中心與波特蘭州立大學聯合推動，行政總裁梁永富強調，這是中心邁向新里程碑的重要一步。「我們希望透過這一計劃，確保人才培養與社區服務緊密結合，讓華人服務中心的初心得以延續。」

此外，他也呼籲更多愛心人士和企業響應支持，「希望更多善心捐助者能參與這項培育計劃，讓更多亞裔社區的有志之士，獲得更專業的幫助與發展機會。」

華人服務中心地址：9035 SE Foster Rd, Portland

聯繫電話：503－872－8822