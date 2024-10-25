華人服務中心成立四十一週年誌慶暨年度籌款晚會 『加強協作實現人人健康公平的共同目標』

（本報記者俄廣才攝影報導）華人服務中心成立四十一週年誌慶暨2024年度籌款晚會，於10月17日晚在該中心東南區辦公大樓隆重舉行。

俄勒岡州、波特蘭市以及麥魯瑪縣政界要員，本州醫科大學、醫療保險機構代表，以及多家企業、公司和個人對本年度籌款活動給予了熱情支持。三百五十多位各界嘉賓應邀出席，新朋舊友、笑語歡聲，晚會場面氣氛熱烈而溫馨。

俄勒岡州財政部長托比亞斯·里德（Tobias Read），麥魯瑪縣專員莎朗·梅耶蘭（Sharon Meieran）等嘉賓參加晚會並致賀辭；俄勒岡醫學科學院院長丹尼·雅各布斯（Danny Jacobs），西部健康科學大學校長羅賓·法裡亞斯-艾斯納（Robin Farias-Eisner）等眾嘉賓應邀出席。

華人服務中心行政主任梁永富首先致歡迎詞，他感謝各界嘉賓光臨晚會，感謝銀牌贊助商Key Bank、OHSU、普羅維登斯（Providence）醫療公司、西部健康科學大學；金牌贊助商CareOregon；白金贊助商俄勒岡衛生局（Oregon Health Authority）；鑽石贊助商傑夫 希瑟林頓基金會（The Jeff Heatherington Foundation），以及各界來賓為晚會提供友情贊助。

梁主任特別感謝中心所有員工每天所做出的一切努力！他指出：「他們實踐友善，創造社區精神，使我們的中心成為一個充滿友愛與關懷的大家庭，我很高興能成為這一團隊中的一員。」

華人服務中心董事會主席司徒國石在講話時表示，慶祝華人服務中心成立四十一週年，標誌著我們即將完成第五個十年規劃的第一年。 作為一個以社區為基礎的組織，我們需要依靠更多的本地合作夥伴和支持者。

今年八月份，中心榮幸地得到了參與俄勒岡州衛生局公佈的到2030年『消除健康不平等戰略規劃』的機會，以期推進華人服務中心與俄勒岡各族裔社區服務使命的高度一致。

「多年以來，我們與州府及社區諸多衛生機構通力協作，這些集體的努力不僅有效地提高了中心的服務質量與效率，也使我們更接近實現人人健康公平的共同目標。」司徒國石說。

俄州財政部長托比亞斯·里德在致詞時表示，俄勒岡2030年『消除健康不平等戰略規劃』至關重要，這是俄州衛生局最新策略的目標，華人服務中心是俄勒岡在落實這項規劃中的重要合作夥伴之一。

里德強調，華人服務中心擁有一支友好的社區衛生工作者團隊，40多年來致力於消除亞裔社區，特別是中國、韓國和越南社區的健康不平等現象，在社區健康服務方面一直處於領先地位。

近年來，俄州衛生系統越來越多地與華人服務中心合作並提供支援，這是有助於推動消除健康不平等的動力。

「通過打破障礙並克服我們健康系統歷史上的歧視，該中心正在幫助我們建造一個更健康、更團結、更公平的社區。」托比亞斯·里德說。

麥魯瑪縣專員莎朗·梅耶蘭在致詞時指出：「我堅信健康平等是一項基本人權，從根本上來說解決健康不平等問題就是人權工作。」

在公共衛生方面的工作，麥魯瑪縣正在使我們的社區更加宜居和可持續，牢固的友誼是推行社區健康的基礎。作為唯一多語種社區健康服務的提供者，華人服務中心是不可替代的重要資源。

莎朗·梅耶蘭表示，該中心是向亞裔社區提供公共衛生服務的領導者，也是麥魯瑪縣的重要合作夥伴。 感謝中心所做的一切，讓我們一起繼續發展以實現我們的共同目標！

與會嘉賓普遍認為，華人服務中心成立四十一週年以來，在亞裔社區服務中所肩負起了橋樑作用。中心以具有文化特色的醫療保健服務，成功地推進了各族裔多元社區的和諧與融合，通過工作人員的共同努力將不同族裔的人士聯合在一起，增進了彼此間的了解與友誼，使得該中心在建設健康社區中的典範作用不斷得以提升，得到了主流社會與亞裔社區的廣泛認可與高度讚揚。

據中心主任梁永富介紹，華人服務中心近期擴招了部分員工，目的是增加及培訓更多的多語種人員（包括移民）在行為健康服務部門工作。目前，中心正與 CareOregon 等合作夥伴攜手，支持員工隊伍的發展和壯大。

華人服務中心還在努力尋求擴大亞裔癌癥資源及服務中心（ACRSS）在俄勒岡亞裔社區的服務範圍。亞裔癌癥資源及服務中心是倡導癌癥支持服務的全國聯盟機構，華人服務中心是創始成員之一。欲了解詳情請登陸網站：http://supportivecancercare.org。