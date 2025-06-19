英特爾將裁員近萬人　俄勒岡僱員受影響最大

（本報綜述）全球晶片大廠英特爾（Intel）內部備忘錄曝光，顯示公司將在下個月裁減15%至20%工廠部門人力，預計影響數千人甚至超過一萬人，對其製造核心業務造成重大衝擊。

根據《Oregonian》報導，這波裁員將集中在英特爾的製造部門「Foundry Services」，涵蓋從生產線技術人員到負責未來晶片開發的高階工程師。英特爾製造副總裁查德拉塞卡蘭在發給員工的電郵中坦言：「這些決定很艱難，但對於我們公司當前的財務狀況而言是必要的。」

英特爾在2024年底員工總數為109,000人，其中約2萬名員工駐在俄勒岡州，是當地最大雇主之一。去年公司已在全球裁員1.5萬人，包括俄勒岡的3,000人；今年這波裁員預料將進一步衝擊英特爾位於Hillsboro的D1X製造及研發重鎮。

這波裁員不會提供自願離職或退休選項，而是直接根據員工的職位、績效、技能和公司未來投資方向決定人選。內部人士透露，具體裁員數字會依各部門不同而有所差異。

英特爾面臨營收下滑、PC與數據中心市場競爭加劇、以及未能及時切入AI晶片市場等多重壓力。同時，儘管去年獲得聯邦政府7.9億美元的CHIPS法案補助，包含俄勒岡州1.15億美元的資金支持，但在川普政府重新審查補助分配後，部分資金仍未到位，位於俄亥俄州的工廠開幕更延至2030年。

現任執行長譚力勃（Lip-Bu Tan）強調公司須加速改革、精簡管理層、並保留與吸引優秀工程師。但在大規模裁員的同時要重建士氣與未來信心，無疑是一項艱鉅挑戰。