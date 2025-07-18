英特爾在俄勒岡裁員2,392人

（本報綜述）英特爾在俄勒岡的裁員規模遠超預期。根據7月11日公布的最新通知，這家全球知名半導體製造商將於7月15日週二在波特蘭地區四處廠址裁撤多達2,392名員工，比公司先前本週披露的529人增加近五倍，震驚整個地區。

受影響的設施包括：

阿羅哈（Aloha）西南198大道3585號

希爾斯伯勒（Hillsboro）東北世紀大道2501號

希爾斯伯勒東北埃拉姆楊園區5200號

希爾斯伯勒東北25大道2111號

這些員工均未加入工會。

此次大規模裁員，是新任執行長Lip-Bu Tan上任後推動業務重組和削減支出的一部分。譚立甫表示，公司需要「移除組織複雜性、賦能工程師」，以提升執行力。他在本週對內部員工坦言：「二三十年前，我們確實是全球領導者，但現在世界變了，我們甚至不在半導體前十名。」

這波行動也是英特爾全美近4,000個職位縮減計劃的一部分，波及加州、亞利桑那州與德州。然而，俄勒岡一直是英特爾最大營運基地，此次裁員的影響最為嚴重。

英特爾本週稍早曾通知州府計劃裁撤500多人，然而週五晚間最新文件將總數提高到2,392人，規模之大被認為是俄勒岡州歷史罕見。事實上，英特爾早在去年就在俄勒岡裁減3,000個職位。此次再度縮編，意味著公司約每12名員工中就有1人將失業。據估算，僅希爾斯伯勒園區一處，就將裁掉超過1,500人。

州經濟學家卡爾‧里卡東納向立法機構表示：「州內已出現經濟疲弱的實證。」過去幾個月，俄勒岡失業率持續上升，達到疫情以來最高水平。

這次裁員的衝擊不僅在就業層面。根據州政府資料，半導體產業員工年均薪資約18萬美元，遠高於一般產業平均8萬美元。這些高收入工作流失，勢必對地方消費、房市及州稅收造成連鎖影響。

英特爾近十年技術落後於對手，如台積電，導致銷售在三年間下滑三分之一。特別是在訓練人工智慧芯片的市場，英特爾也被輝達排擠出局。譚立甫表示：「在訓練領域，對我們來說已經太晚了。」

英特爾先前在前執行長基辛格任內曾籌劃重大擴張計劃，獲得聯邦政府79億美元補助，也從俄勒岡州取得1.15億美元資金，擴建希爾斯伯勒的D1X研究廠。然而，隨著銷售下滑與市場份額流失，擴建計劃已被迫放緩，公司若無法履行承諾，恐需歸還部分補助。

此次被裁撤的員工將依照年資獲得補償，包括13週資遣費、每工作一年額外1.5週工資，以及一年健康保險。一些接近退休年齡的員工將改發現金補償。