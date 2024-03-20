花粉過敏？ 俄勒岡州醫師提建議

(本報綜述)過去兩週，波特蘭迎來了「陽春三月」的好時光。隨著氣溫的升高，波特蘭大街小巷的各種花都爭相盛開。對多數市民而言，春暖花開的日子十分舒適，但對於部分市民而言，這個時節卻並不好過：花粉數量近期開始飆升！

當地氣象學家凱利·拜仁先前解釋說，波特蘭的花粉數量首次攀升是在2月中旬，連日來的好天氣更是導致空氣中的高花粉率已經持續了近一周。

凱澤醫療過敏和免疫學專家馬克·陳博士表示，儘管預計未來幾天會下雨，雨後天晴時，花粉數量將「相當高」。

最常見的花粉過敏症狀是流鼻水、打噴嚏或眼睛刺激。如果耳朵、鼻子和喉嚨區域受到花粉的嚴重影響，刺激可能會轉移到肺部並導致咳嗽、喘息或氣喘惡化。

針對春季花粉過敏，馬克陳博士建議：

在戶外時，可以考慮戴上口罩，幫助過濾一些花粉顆粒，過敏的症狀就會減輕。

回到家後應及時換衣服，可以透過洗澡把花粉從身上清洗幹淨。

關窗並使用空氣清淨機可以幫助消除家中的過敏原。

對於尋求非處方藥的易過敏者，他推薦氯雷他定或非索非那定等藥物 – 與苯那君不同，這些藥物沒有嗜睡的副作用。

許多過敏症狀與感染COVID-19、流感或其他呼吸道病毒時出現的症狀相似。然而，醫生指出，打噴嚏對過敏症更為常見，而發燒往往是疾病的症狀。

馬克·陳醫師提醒，如果使用藥物或其他保護措施也無法控制過敏症狀，應該聯絡醫師就醫。