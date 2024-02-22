芬太尼緊急狀態宣布后：「沒有具體行動」

(本報綜述)在麥魯瑪縣委員會定期舉行的理事會上，官員們收到了90天芬太尼緊急狀態後迄今所做的工作的最新消息，結果令官員們無語，因為這些天來幾乎「毫無進展」。

縣議員Sharon Meieran表示，「對於我們收到的芬太尼緊急情況簡報，我感到非常失望。」「沒有數據，沒有目標，也沒有具體的行動，」議員Julia Brim-Edwards補充道。

兩周前，俄勒岡州州長蒂娜·科泰克、麥魯瑪縣主席傑西卡·維加·佩德森和波特蘭市市長泰德·惠勒在波特蘭市中心宣布了芬太尼緊急狀態。不久之後，縣主席佩德森將其擴大到包括麥魯瑪縣的所有地區。

縣主席佩德森向媒體發表聲明，表示她對統一指揮團隊充滿信心，並呼籲其他委員支持該團隊的工作。然而，一些社區居民對這些話語表示懷疑。倫茨社區的居民兼鄰里宜居協會副主席Todd Littlefield指出，「他們說得好聽，承諾了未來怎麼怎麼樣，但他們從未做過任何事情。」他補充說，芬太尼危機在他的社區是明顯可見的，他家對面已有幾個人因過量服用而死亡。

與此同時，住在波特蘭中東部的無家可歸者特拉維斯·彼得森已經在過去兩天裡從芬太尼戒斷症狀中恢復過來，他在一座橋下，由朋友們努力維持著一小堆火。「我的胃刺痛，我的腳也停不下來，」 他說。「我只想每隔三十秒尖叫一次，讓我想去殺人，搶他們的錢，這樣就可以康復了。」

對此，市長泰德·惠勒辦公室的一位發言人發出以下聲明：「州、縣和市的指揮官每天都在一起工作，與我們的公共安全、公共衛生和緊急管理合作夥伴在各個層面協調。這個團隊計劃在下周提供正式更新。」