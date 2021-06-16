舞獅音樂相見歡　蘭蘇園明天免費開放　需網上預約入場



歷經一年的疫情及動盪不安，位於波特蘭老城區的蘭蘇園，將與俄勒岡終止亞裔仇恨聯盟(Rise Against Hate Oregon)合作，舉辦「敞開心門星期三」(#OpenDoorWedesday)，將於本月16日（星期三）開放整日免費入園。訪客只需事先於蘭蘇園網站登記，便可享有一小時免費入園。在初夏花開中駐足賞景，欣賞傳統舞獅及音樂表演。

蘭蘇園現任執行總監伊莉莎白．奈伊表示：「有鑑於日前亞裔仇視事件頻傳，蘭蘇園深感許多事件源自於對亞洲文化的陌生及誤解。花園應邀與俄勒岡終止亞裔仇恨聯盟合作「敞開心門星期三」(#OpenDoorWedesday)，便是希望在敞開園門的同時，讓來自四面八方的訪客也敞開心門、互相瞭解。在傳統藝文匯演中，認識中華、亞洲各國，以及太平洋群島傳統文化。」

自今年六月始至九月，「敞開心門星期三」( #OpenDoorWedesday ) 於每月第三個星期三在蘭蘇園舉辦整日免費入園。每次活動日蘭蘇園將與不同亞太裔傳統表演團體合作，提供藝文匯演節目。首次開放日將於六月十六日星期三展開，當日下午的表演節目為白蓮花舞獅團所帶來的舞獅演出及南方音樂社的中國傳統音樂，適合闔家共賞。

訪客可在 www.lansugarden.org/OpenDoorWednesday 登記免費入場，名額有限，意者須盡早登記以免向隅。