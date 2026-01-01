致命超級真菌蔓延全美27州　俄勒岡也中招

（本報綜述）疾病管制與預防中心最新數據顯示，一種被列為「高度緊急威脅」的致命真菌白色念珠菌耳念珠菌（Candida auris），今年已在全美至少27個州擴散，感染人數突破7,000例，其中也包括俄勒岡州。醫療體系警告，這種真菌具備高度抗藥性，一旦在醫院或長照機構內爆發，後果恐相當嚴重。

疾控中心指出，耳念珠菌最早於2016年在美國被發現，近年卻迅速蔓延。它能長時間存活在病房表面，並透過導管、呼吸管、點滴等醫療設備傳播，特別容易感染住院病患、年長者與免疫力較弱的人。

醫學界之所以將其稱為「超級真菌」，是因為部分菌株幾乎對所有常用抗黴菌藥物都產生抗藥性。南卡羅來納大學流行病學助理教授梅麗莎．諾蘭直言：「如果感染的是完全抗藥性的菌株，醫師幾乎沒有治療手段，只能靠病人自身免疫力。」

疾控中心統計顯示，截至今年底前一週，通報病例數已逼近2024年創下的7,500例歷史新高，超過半數州都有臨床感染案例。雖然俄勒岡未公布具體數字，但已被列入通報州之一，意味醫療院所須提高警戒。

過去疾控中心曾估計，感染耳念珠菌的病患中，有30%至60%最終死亡，但多數患者本身已有重症或慢性疾病。最新研究也顯示，受感染者多為60歲以上族群，超過一半需進入加護病房，三分之一需使用呼吸器，醫療負擔極重。

疾控中心呼籲，各州醫療機構務必加強消毒流程、病患篩檢與感染控制措施，以免耳念珠菌在醫院與長照體系內持續擴散。對一般民眾而言，專家提醒，若家中長者近期住院或接受侵入性治療，出現不明感染症狀，應及早就醫並主動告知醫療史。