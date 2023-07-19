至少提前六個月申請！護照處理嚴重積壓，國務院提醒旅行者提早申辦

（綜合報導）注意，如果你正計劃跨國旅行，但是還沒有護照，那麼要盡快辦理囉！

由於國際旅遊需求持續旺盛，美國國務院建議美國公民在計劃出發日期前至少6個月提交護照申請。國務院一名官員通過電子郵件表示，目前，普通護照申請需要10至13週的時間處理，而加急處理需要7至9週，額外收費60美元。這個時間還不包括郵寄過程，計時是從國務院收到申請開始的。

儘管國務院表示在大多數情況下能夠按時處理護照，但由於需求激增，公民在製定旅行計劃前應仔細查看國務院網站travel.state.gov上列出的護照處理時間。此外，國務院提醒，部分國家要求旅行者護照的有效期超過旅行日期六個月，因此旅行者應查閱國務院的國家特定消息頁面，了解目的地的出入境要求。

受到疫情和2020年初的封鎖限制影響，當前人們被壓抑的旅遊需求持續增加，國務院目前每週收到約40萬份護照申請。該機構有望在今年年底前恢復到疫情前的處理時間。對於緊急旅行，國務院已增加人手，但預約名額仍有限。國務院官員表示，普通申請者不應在旅行日期前14天以上致電諮詢緊急預約，需要外國簽證的人除外，他們應在旅行日期前28天內致電。對於已提交申請並需在5天內出行的人，建議致電1-877-487-2778查找預約情況。