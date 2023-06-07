自行車被偷竊是常事要如何自保呢？

（本報綜述）在波特蘭市，自行車被偷走是經常發生的事情。夏日到來，不少人士都喜歡騎自行車外出到處走，警方警告說，路上有更多的自行車就表示賊人有更多偷車的機會。

波特蘭警局指出，沒有一種方法能防止自行車被偷的，但向民眾提供以下的方法，保護自行車的安全。

首先，任何購買了新自行車的民眾，第一件要做的事就是到市政府登記，這樣做可在有需要時讓調查人員透過登記號碼找出誰是車主。警方指出，被盜自行車的登記號碼很少會被刪除。在波特蘭，民眾可自由選擇登記與否，但警方強烈建議民眾到網上登記。自行車的登記號碼通常會印在自行車車架底部的踏板之間。

除此之外，警方還鼓勵民眾，無論是外出或停在後院存放，最好將自行車上鎖。

說到那種鎖才算安全呢？警方指出要防止自行車被偷，不要考慮用鋼纜鎖，因為它們很容易被剪斷。建議使用優質的U型鎖比較安全，同時最好能將自行車停在室內並安全上鎖。

另外，不同自行車款式，車架也有分別，有時U型鎖可以安裝在車架和輪邊。雖然不建議使用鋼纜，但可與其它鎖一併使用，例如用在不適合U型鎖的車輪並固定到U型鎖。

波特蘭警察局和與警方合作為自行車登記的公司Project 529 Garage 都推薦ABUS U 型鎖。

如自行車被偷走，民眾除了報警外，還要到project529.com報告。警方建議被偷去自行車的受害人應多查看在線銷售平台，看看有否被放到網上發售。如真的發現被人在網上放售，受害人應截圖，保留所有聯繫資料和連結，讓調查人員進行調查。

如有人擔心自己買的是一輛偷來的自行車，警方建議細心查看銷售的文字，如果列出的清單好得令人難以置信，那就是一個危險的信號。