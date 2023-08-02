臉書需賠償用戶$7.25億   有臉書帳戶16年就可索賠 

使用了臉書有16年的美國民眾，可能有資格在聯合訴訟和解當中獲得現金賠償。臉書被控在未經使用者同意的情況下，擅自將用戶資料分享給第三方，挨告之後同意以7億2500萬元和解。

事源是數據機構「劍橋分析」(Cambridge Analytica)透過個人化問卷應用程式，取得8700萬名臉書用戶個人資料，從事影響美國和英國選民的行動。事件爆出後，引發全球臉書用戶的憤怒。各國監管機構紛紛介入審查臉書是如何盜取以及不等使用用戶資料。「劍橋分析」後來被逼停業，臉書更名為“Meta”。

臉書母公司Meta否認處事不當，但在2022年12月同意和解，以免纏訟之下成本越來越高。和解已於今年3月獲得聯邦法院法官核准，今年9月7日將舉行最終仲裁聽證會。

法庭的文件顯示，這宗起訴訟創下美國史上侵犯隱私聯合訴訟和解金額最高的案例。Meta說和解是「基於我們社區及股東的最大利益」，並承諾加強隱私保護。

索賠申請截止日期為8月25日。

申請資格：

如你在2007年5月24日至2022年12月22日之間，居住在美國，並擁有有效的臉書(Facebook)帳戶，就算你目前已取消帳戶，也有資格申請。

申請時間：要在2023年8月25日前提交申請

申請辦法：到網頁 在線填表

https://www.facebookuserprivacysettlement.com/#submit-claim 。

填表時留意：－有星號的，必須填寫

－在表格的最後, 要選定收到賠償的方式

至於每人可以拿多少賠償仍是個未知數, 取決因素包括律師費用及行政費用多寡、有多少用戶申請索賠等。有網友指，今次的索償重點不在金額有多少，而是要向Meta提出無聲抗議，因為Meta不承認他們所做的錯事，在用戶不知情下，提供了用戶的個人資料來左右美國大選。總言之，用戶少拿一分錢，Meta就多賺一分。