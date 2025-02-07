臉書二手商品線下交易遭搶劫 警方提示多加小心！
（本報綜述）近日，一名塞勒姆（Salem）居民因在線購買二手筆記型電腦，在格雷沙姆（Gresham）遭遇持槍搶劫！警方提醒民眾綫下交易時務必提高警惕，確保自身安全。
事件發生在2月2日，受害者透過臉書Marketplace聯繫了一名賣家，並相約在東南Stark街24000號街區附近的Highland Park公寓進行交易。然而受害者買家到達現場後，賣家竟然突然掏出手槍，搶走了受害者的錢款。受害者隨後逃至附近商店報警，所幸未受傷。
此事件引發社會關注，警方提醒市民，在進行二手產品線下交易時應採取額外的安全措施，以防止類似案件再次發生。
警方建議，買賣二手商品，進行綫下交易時：
1.應選擇安全交易地點：警方建議使用官方指定的「安全交易區」（Safe Exchange Zone），例如格雷沙姆警局停車場（地址：1333 N.W. Eastman Parkway），該區域配備24小時監控，大大降低交易風險。
- 避免單獨前往：建議攜帶親友一同前往交易，並事先告知他人交易地點及時間，以防突發狀況。
- 選擇白天、公共場所交易：應盡量選擇白天，並在人流密集或監控完善的公共場所完成交易，避免前往偏僻、陌生地點。
- 現金交易需謹慎：如需現金交易，建議在銀行或警局附近進行，並避免攜帶大量現金。也可以使用電子支付或銀行轉帳等更安全的付款方式。
- 注意交易對象資訊：在交易前，盡可能核實對方身份，查看社交媒體帳戶是否可信，並注意賣家是否有可疑行為，如急於完成交易或提供虛假資訊等。