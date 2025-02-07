臉書二手商品線下交易遭搶劫 警方提示多加小心！

（本報綜述）近日，一名塞勒姆（Salem）居民因在線購買二手筆記型電腦，在格雷沙姆（Gresham）遭遇持槍搶劫！警方提醒民眾綫下交易時務必提高警惕，確保自身安全。

事件發生在2月2日，受害者透過臉書Marketplace聯繫了一名賣家，並相約在東南Stark街24000號街區附近的Highland Park公寓進行交易。然而受害者買家到達現場後，賣家竟然突然掏出手槍，搶走了受害者的錢款。受害者隨後逃至附近商店報警，所幸未受傷。

此事件引發社會關注，警方提醒市民，在進行二手產品線下交易時應採取額外的安全措施，以防止類似案件再次發生。

警方建議，買賣二手商品，進行綫下交易時：

1.應選擇安全交易地點：警方建議使用官方指定的「安全交易區」（Safe Exchange Zone），例如格雷沙姆警局停車場（地址：1333 N.W. Eastman Parkway），該區域配備24小時監控，大大降低交易風險。