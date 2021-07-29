能源信託局教你確保家中空氣清潔 應對高溫和山火煙霧

（本報綜述）在今個星期尾，將有更多來自本州南部山火的煙霧吹到大波特蘭地區的天空，加上即將出現100度的高溫天氣，俄勒岡州能源信託局的專家提醒民眾，要確保家中空氣能保持清新，要懂得如何過濾空氣。

州能源信託局經理倫納德說：“如果你有一個便攜式空氣淨化器，你最好經常使用它；如果可以的話，最好每3個月左右，要更換家中冷暖氣系統的空氣過濾網。在山火頻發期間，由於空氣顆粒迅速積聚，您應增加更換空氣過濾網的次數。”

倫納德指出，最好選擇一些高等級的MERV空氣過濾網，到本區的煙霧散去後才換回普通的過濾網，因為使用MERV空氣過濾網較為耗電。

空調是另一種保持家中空氣清潔的方式，倫納德說：“你要確保將設置到風扇，並保持開啟狀態，讓空氣不斷地在房子內流通，過濾網會將室外空氣的雜質過濾。”

如家中只有窗口式空調，他說最好的辦法是盡可能地密封空調所在地方，包括門窗等任何裂縫。

倫納德建議避免吸煙、點燃蠟燭或香熏，如需要使用吸塵器，要確保它有HEPA 過濾器。

以上確保家中的空氣質量的方法，在即將出現100度高溫時顯得特別重要，因為有不少民眾會在晚上打開門窗以獲得涼爽的空氣。

根據天氣預測，本市在周五的氣溫將達華氏100度。