聯邦資助低收入家庭每月30元網費

（本報綜述）聯邦政府推出新計劃，向低收入家庭提供快速網費，每月30元。俄勒岡州三大主要供應商：Comcast、CenturyLink和Ziply Fiber，以及最大的無線網絡營運商AT&T 和Verizon均參與這項計劃。本州最大的互聯網供應商康卡斯特（Comcast）估計，他們在俄勒岡州和西南華盛頓州的服務範圍內，有超過180,000 戶家庭受惠。

這個新耗資1400億元的聯邦『可負擔連接計劃』（Affordable Connectivity Program），是美國國會在疫情期間建立的『緊急互聯網福利』的延續。這項福利在周二到期，當時為數百萬遠程工作和上學的國民，每月支付高達50 元來抵消互聯網費用。

新的『可負擔連接計劃』，為合資格的家庭每月支付30 元，或為部落的家庭支付高達75元。要合格，家庭收入必需低於聯邦貧困標準的兩倍。

這相當於年收入低於27,000元的單身人士；一個四口之家收入低於55,500美元。已參加某些聯邦公共援助計劃的人也有資格，這包括食品券、醫療補助和學校午餐計劃等。

合資格的人士可到聯邦政府的網站acpbenefit.org申請，一經批核，補助額將從每月賬單內扣除。

有些低收入家庭可以通過這個新計劃獲得免費的互聯網服務。例如，康卡斯特的Internet Essentials計劃為獲得免費和減價學校午餐、醫療補助、食品券和其他計劃的家庭提供打折的互聯網服務。參加Internet Essentials 計劃的人士，他們的網費會由『可負擔連接計劃』全數支付。