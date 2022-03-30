聯邦調查局加緊追查疫情援助金詐騙案 本地已有14名商家被起訴　涉及金額超過1.83 億

（本報綜述）俄勒岡州的聯邦檢察官辦公室表示，新冠疫情持續兩年以來，出現大量涉嫌用詐騙手段來獲得聯邦援助金的案件，導致聯邦政府錯誤地發放了近1900萬美元。目前，政府正已起訴了本州的14名商家，涉及詐騙金額超過1.83億美元。調查行動正積極進行中，相信會有更多商家或個人會被起訴。

負責本州新冠援助金欺詐案件的聯邦檢察官邦茲表示，被捕的疑犯中，有人已將款項退還，或達成和解協議，有20多宗案件已得到解決，有數十宗仍在調查中。檢察官指出，不排除有更多同樣的案件未被揭發。邦茲說：“我們非常重視這些案件，因為我們要維護納稅人的利益，以確保救濟金流向真正需要救濟的人，濫用援助計劃的人將要承受後果。”

在疫情初期，政府為了盡快能將援助金送到企業和個人手上，採取的政策是把速度凌駕在嚴格審查之上，正因如此，卻為一些立心不良的商家和個人，創造了欺詐的機會，特別是通過小企業管理局的薪資保護計劃和經濟傷害災難貸款，商家們可獲批出高達數十億美元的免還援助金。

司法部在3月初報告稱，其民事和刑事調查發現，單是欺詐未遂事件，涉及的金額已有80億美元。這可能只是欺詐行為的一小部分。美國小企業管理局監察長漢尼拔表示，僅是經濟傷害災難貸款計劃，就發現了近800 億美元的潛在欺詐行為。

迄今為止，司法部已對全國1000 多名被告提出刑事指控，據稱損失超過11 億美元，扣押了超過10 億美元的經濟傷害災難貸款金，並對1800多名與疫情救助貸款有關的個人和商家發起了民事調查，共計涉及金額超過60 億美元。

自2020 年9月以來，大約十幾個聯邦執法機構的代表，每兩星期就在俄勒岡州舉行會議，審查線索。參與官員們表示，他們預計這項工作將持續數年。負責波特蘭聯邦調查局外地辦事處的特工基蘭拉姆齊說： “騙徒認為這是一個輕鬆賺錢的機會。”

小企業管理局監察長辦公室負責調查的助理監察長卡內基表示，調查進度緩慢而艱鉅。他又指出，該機構每年通過其熱線收到的投訴平均少於1,000 宗，但現在收到的投訴接近100,000 宗。

雖然該機構本身只有約100名調查員，但卡內基說：“不僅僅是小型企業管理局，是多個機構聯合起來追查存心欺騙的人士，並要將他們繩之以法。”

聯手調查的機構包括美國俄勒岡州檢察官辦公室、小企業管理局監察長辦公室和聯邦調查局。官員指出，欺詐有多種形式，他們遇到一些案件，有毫無戒心的中間人被國外的犯罪集團欺騙，代表他們接受援助金並將其匯入外國銀行賬戶，增加了檢察官在提起刑事指控或追回資金方面的困難。

其他情況更直接。嫌疑人通過誇大其公司的工資和就業人數或代表不存在的公司申請來獲得貸款。在其他情況下，他們使用被盜身份獲得商業貸款或失業保險。

居住在本州黎巴嫩市的一名51歲男子勞埃德，因使用親屬和商業夥伴的企業名稱和個人身份信息，通過小企業管理局申請大量貸款，最終獲得超過400萬美元。勞埃德用這筆錢購買了特斯拉公司的15,740 股股票以及俄勒岡州和加州的25 多處房產作為出租物業。勞埃德1 月份被判刑時，被沒收的股票和財產價值超過1800 萬美元。他被判48 個月刑期，並要在聯邦監獄服刑。

一名波特蘭男子從聯邦薪資保護計劃中欺詐性地獲得近900,000美元的貸款，並將金錢用於渡假、賭博和其他個人開支後認罪。

一名West Linn男子被指控在提交數十份經濟傷害災難貸款欺詐申請後獲得近800 萬美元。