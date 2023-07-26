聯邦監管機構聯手打擊詐騙電話惡行

（綜合報導）為了打擊非法電話營銷，司法部、聯邦貿易委員會（FTC）和聯邦通信委員會（FCC）上週二宣布在全美範圍內發起名為「停止詐騙行動」的打擊行動，以阻止有些公司向民眾發送海量的非法機器人營銷電話。

（除了針對那些利用電話進行欺詐的人、他們的雇主，以及那些提供非法電話服務的人，打擊行動還針對為自動電話提供便利的互聯網語音協議（VoIP）提供商，因為這些服務讓自動電話很方便地從國外撥打。

（VoIP（Voice over IP）電話也就是所謂的網路電話，用戶可以使用這種電話，通過IP網絡傳輸語音資料的技術（VoIP），致電給任何手機或固定電話。由於VoIP設備成本低廉，通話便宜，還可以對來電顯示的電話號碼進行任意更改，且很難對其進行溯源，以致很多騙子通過VoIP撥打詐騙電話。所以民眾看到的來電號碼顯示，並不一定是某公家機構所撥打的。

此外，監管機構還希望阻止信息販子盜買客戶的信息，例如詐騙者以免費獎勵或工作面試的名義，試圖收集可出售的個人信息。電信詐騙犯罪的高發，與個人信息的洩露有著密切的關係。

據美國全國消費者法律中心（NCLC）2022年發布的報告「詐騙機器人電話：電信提供商的利潤」在2021年，詐騙集團於全美範圍內每天製造超過3300萬個詐騙電話，一年內近6000萬美國人因這些詐騙電話損失了超過290億美元。

這組數據怵目驚心，同時也顯示了電信詐騙產業龐大的利益驅動，是一條涉及巨額利益的產業鏈，背後有許多從業者參與其中。

為了打擊電信詐騙、防範電話騷擾，監管機構希望多管齊下。據稱，48個聯邦機構和54個州機構已經採取了180多項執法行動和其它舉措，這是停止詐騙行動的一部分。所有50個州的總檢察長也參與了打擊行動。