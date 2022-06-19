聯邦法警在波特蘭進行「安全麥魯瑪」行動 5天內逮捕 24 人　搜出21支槍



上星期，本地執法人員聯同聯邦法警在大波特蘭地區進行一項名為「安全麥魯瑪」行動，搜捕那些有拘捕令在身的疑犯。在5天行動內，執法人員一共拘捕了24人，起回21枝槍和毒品。

美國聯邦執法局表示，行動主要針對那些涉及謀殺、企圖謀殺、持械搶劫和襲擊等罪行而被通緝的疑犯。行動亦是公共安全策略之中，減低社區暴力的一部份。

負責今次行動的總指揮，聯邦執法局副局長塔馬約說：「整個行動的目標是要清除並逮捕那些涉及近期發生的槍支暴力事件、毒品和在街上販毒的人。」

在行動之前，波特蘭警察局、格利森警察局和麥魯瑪縣警長辦公室分別向聯邦法警提供了一份疑犯名單。聯邦法警分成三組，執行了 28 份搜捕令。

參與今次行動的多名聯邦法警分別來自俄勒岡州、華盛頓州和阿拉斯加州。被捕的人士主要是違反假釋令或緩刑的疑犯，或所涉及毒品或槍擊案仍在調查中，但有新的指控的疑犯。被捕的疑犯中，有涉嫌在北區一停車場偷走 30 多支槍的疑犯、涉及超過36宗持械行劫的疑犯、有涉及2017年在華盛頓縣一宗兇殺案的疑犯，以及在麥縣有史以来最大宗毒品案的其中一名疑犯。

塔馬約指出，行動的目標是要讓罪犯意識到執法人員就在附近，他們正在尋找你，你不能對社區造成恐嚇。”

麥縣的里斯警長在公開聲明，透過匯集資源，我們可以清除那些有高度暴力傾向和無視生命的罪犯，並要他們對所犯下的罪行負責。”，“我們致力於為每個人創建安全和繁榮的社區，像這樣的協作任務是實現我們共同目標的一種方式。”