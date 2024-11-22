聯邦數據顯示：俄勒岡州青少年槍支持有率顯著上升

(本報綜述)根據美國酒精、煙草、槍械和爆炸物管理局（ATF）的數據，俄勒岡州青少年持槍情況顯著增加，過去五年間，涉及未成年人的槍支查獲數量翻了一倍。2022年，聯邦探員在俄勒岡進行的刑事調查中，從17歲及以下青少年手中查獲了99把槍支，而2017年這一數字為46，槍支在青少年中的普及程度正引發執法機構和家庭的深切擔憂。

據Fox12新聞報道，對於波特蘭的母親諾瓦·卡斯塔格諾里（Nova Castagnoli）來說，每每提到槍支問題，她都痛苦不堪。她的兒子亞歷克斯·卡斯塔格諾里在2022年7月的一場槍擊中喪生，當時他年僅19歲，正在溫哥華參加一個家庭聚會。

案發近兩年過去了，凶手仍然逍遙法外，卡斯塔格諾里一家仍在悲痛中掙扎。「我的兒子英年早逝，我的心也死了。」她說，「我的兒子永遠無法結婚，無法成家。這影響了我們的家庭、他的朋友，還有整個社區。」

亞歷克斯熱愛運動，高中的運動生涯讓他保持積極向上的生活，表現良好，遠離不良影響。亞歷克斯曾是波特蘭格蘭特高中的運動健將，夢想成為海外職業運動員。卡斯塔格諾里回憶道，「他的生活就是籃球場和足球場，他的全部熱愛都在那裡。」

今年早些時候，卡斯塔格諾里還目睹了她的18歲鄰居在家門口被槍殺。她第一時間趕去幫忙，卻只能無奈地看著急救人員在現場宣告他死亡。「這個社區有太多孩子失去生命，這實在不應該。」

槍械和爆炸物管理局駐波特蘭的助理特別探員威廉·摩根表示，追蹤槍支的來源對了解槍支如何落入青少年之手至關重要。「我們知道，一名17歲的青少年是不可能通過合法途徑獲得槍支的。」摩根說，「如果我們加強數據分析，找到槍支的來源或中間流轉環節，或許能改變這一趨勢。」

探員摩根補充說，多數街頭槍支來自被盜案件，或由他人合法購買後轉讓。摩根建議槍支擁有者使用扳機鎖和保險箱確保槍支安全，並及時向執法部門報告被盜槍支。

對失去兒子的卡斯塔格諾里而言，遏制青少年槍支暴力的關鍵在於家長的陪伴和關愛。她鼓勵家長積極參與孩子的生活，提供正向的興趣引導，就像她曾用運動引導亞歷克斯一樣。「家長需要對自己的孩子負責。」她說，「我們的孩子經常在街頭迷失，因為家長對他們的關注不夠。」