聯邦政府租金補助派發緩慢 兩月前的近萬申請仍在等候

（綜合報導）因為本州的電腦軟件出問題加上人手短缺，有大量申請了俄勒岡州緊急租金援助的州民，至今仍在等候審批。

由於聯邦政府的禁止房東軀逐早已於6月底屆滿，為了保護無能力交租的租客免避變成無家可歸，俄勒岡州長頒佈，如房客已申請了緊急租金援助，這禁止房東軀逐期可延長60天，而在麥魯瑪縣更延長90日，並由租客通知房東已申請那日起算。

根據州政府的數字，有近34,000個本州家庭，透過本州的租金援助計劃，一共申請了超過2.02億元的租金及公用設施補助。至目前為止，只有20%的申請獲批，6,844個家庭獲批4,300萬元援助金。至於其餘下未獲批的80%中，有9,309個家庭已申請超過了2個月。

究竟在這等候的申請人，有多少要面臨被驅逐的危機。

來自麥魯瑪縣的租客申請佔所有未獲批的申請中佔最多，其中申請已超過60日的共有4,033個。

法例規定，本州的租客要在2022年2月底付清由2020年4月至2021年6月的租金，如申請了租金援助並獲批的，要付清這段時間的租金全無問題，所以如租客能夠由2021年7月起如常交租就沒有被驅趕的危機。

上月，州政府聘用了外判商，加快處理在三縣近8,500份申請。俄勒岡住屋和社區服務（Oregon Housing and Community Services）在9 月7日宣佈，為了加快處理速度並鎖定最需要的租戶，它將從處理緊急租金援助速度緩慢的社區組織中收回8,700萬元，提供租金援助緩慢的社區收回近8,700 萬美元， 將這筆錢轉移到中央儲備，再由州政府重新分配到那些能夠馬上發錢給民眾的機構。

其中一個是麥魯瑪縣，有超過1,900萬元已轉走。麥魯瑪縣收到的援助申請是全州之冠，但處理速度卻是非常慢，在近11,500份申請中，至今只批核13%，有41%仍在等待初步審查。

麥縣發言人特里奧表示，縣政府已加快處理速度並計劃加聘人手。他說由於麥縣對援助的需求非常大，估計很快就會用到被收回的1900 萬元，甚至更多。

事實上，俄勒岡州也可能面臨失去部分援助金的危險。

聯邦政府為俄勒岡州緊急租金援助計劃撥款2.04 億元。但從9 月30日開始，它有權從一些聯邦政府認為“不能或不願意”花費這筆錢的州收回撥款，並將這筆資金重新分配給已分發了至少65% 撥款的州。

迄今為止，本州只用了從聯邦政府收到的2.04 億美元中的約21%；約有20%已申請援助金的州民已收到或獲批撥款。對此，政府人員不相信聯邦政府會收回撥款，因為本州已表名有此需要。

至於其他州，他們的情況也如本州一樣，正在努力批出聯邦的租金援助。全國低收入住房聯盟估計，與俄勒岡州相比，有24 個州分配的聯邦撥款比較小。

雖然美國財政部表示，已發出65%撥款，表現良好的州可以獲得額外資金；但尚未確定各州必須在9 月30日之前發出多少百分比的撥款，才能避免撥款被拿走作重新分配。