聯邦政府敦促暫時阻止兩零售巨頭合併

(2024-9-18, 本報綜述)聯邦政府近日向一名聯邦地方法院法官提出請求，要求暫時阻止Fred Meyer的母公司克羅格（Kroger）與Safeway母公司艾伯森（Albertsons）這兩家零售巨頭的合併計劃。聯邦貿易委員會（FTC）在結案陳詞中強調，這筆價值246億美元的合併案「幾乎肯定」只會讓股東受益，並無法改善普通消費者的利益。

在為期三週的聽證會結束時，FTC和兩家超市的律師就委員會提出的初步禁令進行了最後陳述。這項禁令旨在阻止這一歷史性超市合併案繼續推進。根據該提案，克羅格與艾伯森的合併將成為美國史上最大的超市合併。

克羅格與艾伯森辯稱，通過合併，他們可以更有效地與沃爾瑪、好市多（Costco）和亞馬遜等零售巨頭競爭，從而維護消費者的選擇權。Kroger的律師馬特·沃爾夫（Matt Wolf）表示，如果不採取行動，小型雜貨店的生存將面臨威脅。

然而，FTC的首席審判律師蘇珊·穆瑟（Susan Musser）表示，這次合併將削弱地方社區內的競爭，尤其是在克羅格與艾伯森之間的競爭，而這才是維持價格合理的重要因素。穆瑟指出，克羅格和艾伯森並不是與亞馬遜或好市多這類零售商直接競爭，而是相互爭奪相同的顧客群體。

沃爾夫則反駁稱，克羅格和艾伯森的主要競爭對手是那些勞動成本較低、工人沒有加入工會的零售商。他強調，克羅格計劃在合併後立即投入10億美元以降低食品價格，並從「第一天」開始兌現這一承諾。

儘管如此，穆瑟提醒法官，這些降價承諾並沒有法律約束力，並強調企業高管的首要責任是對股東，而非消費者。她呼籲法官對克羅格與艾伯森的承諾保持謹慎態度，認為這些承諾可能無法實現。

目前，該案由美國地方法院法官阿德里安·納爾遜（Adrienne Nelson）裁定，是否批准這項初步禁令，期間FTC的反壟斷訴訟將提交給內部的行政法法官審理。納爾遜表示將「迅速」做出決定，但未明確宣布最終裁決的具體日期。