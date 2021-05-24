聯航會員上傳疫苗卡　可贏一年無限搭頭等艙

（本報綜述）為了讓全國經濟重啟，百業復甦，早日回復正常的生活，政府和商界均提供現金和獎品，鼓勵更多人打疫苗，剛有本州宣佈的100萬現金獎，現有聯合航空公司的一年無限搭頭等機票。

總部位於芝加哥的聯合航空週一宣佈，即日起推出「打疫苗送機票」（Your Shot to Fly）抽獎活動，凡是該公司年滿18歲的里程計劃會員，無需購買機票，只要在6 月22日之前將疫苗卡上傳到聯航的手機應用程式，就有機會贏得為期一年的免費機票。

聯合航空將在7月1日公佈抽出的五位幸運兒，每位可獲全年無限搭乘聯航的頭等艙雙人機票；另外還會在6月份內陸續抽出30名幸運兒，每人送出一套兩張，可飛往全世界任何地方的頭等艙機票。

聯航的董事長柯比表示，可以激勵大家施打疫苗，聯航覺得驕傲，「感謝疫苗問世，讓更多旅遊目的地可以開放，我們知道顧客非常渴望飛行」，他說，藉著新的疫苗獎勵計畫，將可給人們更多機會與朋友、家人團聚，「長久期待的旅遊，就只距離一劑疫苗而已」。

除了參加航空公司的抽獎活動外，向聯航上傳疫苗卡的乘客可節省在機場的時間，並知道他們將飛往需要顯示疫苗接種的目的地。

聯航剛宣佈在7月份開始增加400個來往美國與世界各地的航班，包括即將開通飛往克羅地亞、希臘和冰島的新航線，並計畫在今年夏天恢復飛往義大利、葡萄牙、西班牙和法國的航班。