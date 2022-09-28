聘露宿者撿垃圾　是為他們提供一個翻身的機會？

（本報綜述）由露宿者問題引發到街道上垃圾嚴重堆積的情況，最近在市政府推動下，透過非營利機構Ground Score Association創立Trash for Peace「為和平撿垃圾」計劃，用每小時20元的工資聘用露宿者撿走街上垃圾，令到街道上的情況得到大大的改善的同時，也證明了這是一個非常成功的計劃。

一名參加這計劃的女士麥奎爾說：“我不想去乞求別人幫助或向別人尋求幫助，在我跌入谷底的時刻，實在是很困難。”她表示，當知道有這個計劃時，她立即參加，每兩星期就與其他人員一起工作，在街上撿走被棄置的傢俱、購物車和各種各樣的垃圾。她工作的地點全是在露宿者營地的附近，麥奎爾稱她幾乎要淪落到露宿街頭，因為她沒錢買食物和支付房租，而這份工作的時薪比最低工資還要高，對她來說是非常好，讓她有一個走出困境的機會。

麥奎爾經過近一年的工作，目前已進昇到安排工作的層面，工資也升到每小時25元。她說越來越多人認識到這機會並希望加入工作的行列，很多時她要推卻他們的請求。

目前該機構聘有30名像麥奎爾的人士。麥奎爾的工作，除了改善了波特蘭市街道的垃圾情況外，還為自己闖出前路，她剛重返學校，正在攻讀學士學位課程，最終希望能擁有一個屬於自己的住處。她對自己目前所做到的非常感恩，希望她的故事能激例更多露宿者重拾新生。

波特蘭市政府透過政府的「露宿者和城市露宿減少項目」來推行這計劃，至今已花了近44.5萬元，負責的職員已向市政府遞交了明年的預算，希望這項目能繼續下去。

「為和平撿垃圾」計劃的共同創辦人韋伯，也是一名露宿者，她大半生都是流浪在街頭，三年前終於能入住政府資助的小屋，她說有瓦遮頭與露宿街頭的分別確實很大，她指出，一個機會就能改變她一生，她可以走出露宿生涯，相信很多人都可以。

由上述的兩個個案，確實證明了這能給予深陷困境人士一個翻新機會，是一個成功的計劃。

在2021至2022的財政年度間，這機構一共在波特蘭市撿走了68萬磅垃圾。