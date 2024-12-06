聖誕樹虽美但隱藏致命火災風險

(本報綜述)聖誕節將至，家家戶戶的聖誕樹已開始裝點節日氣氛，但這份節日的溫馨若不小心處理，可能隨時變成家庭安全的隱患。Tualatin Valley消防與救援局（TVF&R）近日特意進行了一場實驗，現場燒毀聖誕樹，警示公眾其潛在的火災危險。

「很多人不知道，一棵聖誕樹一旦著火，火勢蔓延的速度會快得令人難以置信。」消防局副局長史蒂芬妮·麥基提醒道，「點燃後，火焰的熱度和速度讓滅火器也無濟於事，最好的方法就是立刻撤離現場，並撥打911求救。」

在實驗中，僅需幾秒，蠟燭火苗或暖氣設備的火花就足以引燃整棵聖誕樹，火焰迅速攀升。「不到30秒，火已燒到樹頂，若是在家中，這樣的火勢很快會燒到天花板，並點燃周圍的家具、窗簾和其他易燃物品。」麥基說道。

消防專家建議，首先應將聖誕樹遠離任何可能的火源，例如蠟燭、取暖器等。此外，要記得經常給聖誕樹澆水，保持樹木濕潤，降低其易燃性。「這次實驗中的聖誕樹被砍下才三週，但燃燒得極快。」麥基表示，乾燥的樹木是最危險的火災誘因之一。

如果火災真的發生，專家強調，無論火勢大小，都應立即離開房子並報警，千萬不要冒險嘗試滅火。節日結束後，切記不要將聖誕樹長時間留在室內或靠近火源，應妥善處理以免引發不必要的火災隱患。

消防局希望透過這次實驗，喚醒大家對聖誕樹火災風險的重視，確保每個家庭都能在溫馨與安全中度過這個節日季節。