聖海倫斯市行政主管墜河身亡

（本報綜述）俄勒岡聖海倫斯市（St. Helens）行政主管約翰·沃爾什（John Walsh）日前從市區碼頭墜入哥倫比亞河後失蹤，地方官員6月14日證實他已死亡。多個執法及救援部門曾連夜展開搜尋。

聖海倫斯警方表示，6月13日晚上約10時30分接獲報案，稱沃爾什從聖海倫斯市碼頭墜入河中。警方隨即展開救援，哥倫比亞縣警長辦公室、美國海岸警衛隊及華盛頓州考利茨縣警長辦公室也加入行動。

搜尋工作持續至6月14日凌晨約3時30分後暫停，上午11時恢復。執法人員使用無人機搜尋河面，麥魯瑪縣警長辦公室也出動水下設備協助定位。

官員尚未公布沃爾什如何落水，也未說明遺體是否已被尋獲。當局此前一直將行動視為搜救，之後地方官員宣布沃爾什已死亡。

沃爾什多年來從事地方政府工作，生前擔任聖海倫斯市行政官，負責監督市府日常運作。地方官員向他的家人、朋友、同事及聖海倫斯社區致以慰問，表示他長期服務地方民眾，對社區的貢獻不會被遺忘。

夏季到來後，許多居民會前往哥倫比亞河及其他河湖活動。救援部門長期提醒，河水即使在炎熱天氣下仍可能十分冰冷，水流、暗流及碼頭附近環境也可能帶來危險。民眾靠近水邊或乘船時應穿著救生衣，避免單獨下水，夜間及飲酒後更應遠離碼頭和河岸。