聖嬰現象已來今個冬天將較暖 

（綜合報導）美國國家海洋和大氣管理局（NOAA）的氣候預測中心在本月初發表的報告指出，「聖嬰現象」已經到來，北半球步入冬季後還可能增強，這表示北美和加拿大今個冬天將有比平常更高的溫度以及更極端的天氣。但強度還有待觀察。聖嬰現象往往在12月或1月左右達到高峰，影響可小可大。

NOAA的第一份觀察報告於4月13日發布，該部門稱今年聖嬰現象高於中等強度的可能性為84%，到冬季出現高強度聖嬰現象的可能性為56%。

報導指出，氣溫最熱的年份往往發生在聖嬰現象期間，因為聖嬰現象的特點就是赤道附近太平洋的海水溫度升高，連帶加劇氣候變遷的影響。科學家警告，幾乎可以肯定的是，聖嬰現象的回歸將使全球氣溫在未來5年創下新高紀錄。

報導提到，正常的天氣模式下信風會沿著赤道向西吹，而聖嬰現象中信風減弱，溫暖的海水被推向太平洋東部，也就是美洲西海岸；暖海水再將太平洋急流擠向南邊，使得美國北部和加拿大更乾燥、更溫暖。這對近日野火頻發的加拿大而言無疑是個壞消息，但美國恐怕也難以倖免。

另一方面，聖嬰現象令美國南部更容易出現災害級的暴雨，從加州南部到墨西哥灣沿岸各州反而會因為聖嬰現象更加潮濕，唯一值得稍微感到欣慰的是，聖嬰現象會削弱大西洋颶風的發展，因為風力條件不利颶風形成。

專家指出，從北回歸線到赤道以北60度都是可能出現高溫的地區，包括美國和歐亞大陸大部分地區，但不一定會出現破紀錄溫度。而在全球範圍的影響可能是印尼、澳洲發生更多旱災和火災，在南美洲東部則是出現更多的洪水和極端降雨。

此外，在聖嬰現象期間，南美洲西海岸附近的冷水減少，使得從海底上升的養分跟著變少，漁獲量也隨之減少。據聯合國糧食及農業組織稱，2015年至2016年，極端聖嬰現象造成的乾旱、洪水造成6000萬人以上的糧食安全受影響。

聖嬰現象也可能會拉高2024年全球平均氣溫，但程度應不足以上升超過攝氏1.5度。

全國公共廣播電台(NPR)則報導，2020年底開始、最近甫結束的反聖嬰現象本應降低全球溫度，但氣候暖化影響甚大，過去八年反而是紀錄中最熱的幾年。氣候預測中心的氣候科學家說，聖嬰現象可能會創造新的高溫紀錄。