老天爺萬聖節派糖 今明兩晚或可見北極光



這個週末的地磁風暴對俄勒岡人來說，是今個萬聖節上天給我們派糖果。

太空觀察預測中心週五發布了 10 月 30 日的地磁風暴觀察，預測強大的 G3 風暴可能會在萬聖節週末破壞通信和電力系統，還有可能俄勒岡州，華盛頓州的民眾見到北極光。

俄勒岡科學博物館教育主任吉姆托德說，雖然天氣預報天空晴朗，但實際看到北極光的機率可能很小。他認為 10 月 30 日在俄勒岡州看到極光的機率約為 45%，10 月 31 日約為 40%。最可惜最大機會出現北極光的時間可能是在白天。

不管怎樣，在如此低的緯度用肉眼看到極光是罕見的，在剛過去的 10 月 11 日，北極光就出現在俄勒岡州和華盛頓的上空。托德指出，有時出現在北方地平線上方的北極光較微弱，肉眼看不見，並且可能持續幾個小時或幾分鐘。民眾要觀看就要 “遠離城市的燈光，尋找清晰的北方地平線，以增加看到北極光的機會。托德說，要想真正看到極光，最好的辦法是拍一張約 3-5 秒的長曝光照片，看著北方地平線。如果圖片顯示天空中從綠色到紅色窗簾狀圖像的陰影，則極光是活躍的。

當來自太陽的帶電粒子撞擊地球大氣層中的原子，釋放出在天空中呈現為明亮多彩光的光子時，就會發生北極光。雖然通常只能在高緯度地區看到極光，但在地磁風暴期間，在低緯度地區也可以看到極光，此時自然現像在南至伊利諾伊州或俄勒岡州都可以看到。

雖然不能百分百確定今晚 一定能看到北極光，但機會還是有的。

本地氣象人員預測今晚天晴，最佳觀看北極光的時間是今晚約12點或過後。記住一定要遠離城市的燈光，向北看。 你不需要走很遠，只要在北方沒有大光源的地方就行。