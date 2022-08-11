老城/華埠槍戰 警方檢獲88個彈頭

（本報訊）上周五凌晨2時，警方接報，在4街/Davis街一帶有多名持槍人士。警方出動空中支援隊，在空中攝下整個開槍過程，結果導致警方成功拘獲二人和起回兩枝手槍。

從警方發佈當時拍下的影片看到，兩幫人分別站在街的對面開槍，當警員到達現場後，見到地上有傷者，後來發現他們並未有受傷，只是躺在地上迴避子彈。並在空中支援隊的引導下，在附近拘捕了涉案的二人，現場發現有88個彈殼，一座樓宇和多兩停在路邊的汽車均被子彈擊中。

被捕二人分別為24歲及29歲的男子，現已被扣留在麥縣拘留所內，警方控告二人持有槍支、非法使用武器、在市內持有上膛槍支、行為不檢和魯莽危害罪。估計調查後警方將加控二人更多罪行。

警方仍在追查在逃的疑犯。

今次開槍事件，已令到老城/華埠區的商戶雪上加霜。一直以來區內的罪案頻生，已令到遊人害怕到這區活動，令到商戶生意一落千丈。趁著夏天，商戶想盡心思吸引遊人到來消費，相信今次的88發子彈，將令形勢難以挽回。

區內的商家表示，除了生意大受影響外，仍花了不少金錢在修補橫飛入店的子彈所造成的破壞。

早前，市政府在老城/華埠區實施90天清理計劃，之後街道大量垃圾被清走，露宿者也減少了，塗鴉也清了不少，商戶形容這只是第一步，他們請求市政繼續增撥資源，扭轉老城/華埠區的頹廢的局面。