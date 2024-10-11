老城區掛燈籠項目邀請華人提意見

（本報訊）由老城社區協會藝術文化委員會主導的老城區掛燈籠項目，在今年五月順利完成了第一階段的燈籠安裝。然而，部分華人居民注意到，所掛燈籠中有白色燈籠，這一情況引發了華人社區的擔憂和不滿。由於白燈籠在中華文化中具有特殊的含義，往往與喪事相關，因此，社區內部對這一裝飾產生了異議。委員會迅速反應，立刻撤換掉了白色燈籠，並妥善處理了這一問題。

目前，第3街從Couch街至Davis街這一段的燈籠，已經懸掛超過四個月。為了進一步推進項目的下一階段，委員會現正積極征集華人社區的意見，以確保這一階段的設計和實施更符合社區的期待，特別是要華人社區的文化需求。為了廣泛徵求公眾意見，委員會設置了一份線上調查問卷，邀請所有對老城區和華埠發展有興趣的人士提出寶貴建議和意見。

您可點擊以下連結或掃描旁邊的二維碼，填寫調查表： https://portlandchinesetimes.com/old-town-lantern-project-survey/ 。

下一階段的燈籠安裝，將涉及老城區的其他街道，包括牌樓後的第四街、從三街至四街的Davis街段（位於中華會館前），以及第3街從Burnside街至Couch街的一段。