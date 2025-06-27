老人住宅法案通過　盼改善高齡者居住困境

（本報綜述）俄勒岡州眾議院6月23日一致通過一項法案，將投入2,400萬美元專款，用於興建與翻修專為年老人和身心障礙者設計的經濟型住宅，目的是解決日益嚴重的老人住房問題。

這項名為第3589號眾議院法案，將動用目前「老人與身障者房產稅延繳計劃」中的資金，用來興建更多套房與一房一廳的小型住宅，讓收入有限、沒有家庭照應的老人有更安全、可負擔的居住選擇。

「這是一場正在加速的危機，很多老人靠社安金過活，卻沒有合適的房子住，」提案人、民主黨州議員潘姆‧馬許說，「我們不能再等，這項法案是補救的第一步。」

根據統計，俄勒岡州每五位無家可歸者中，就有一人是55歲以上的老人。許多老年人因租金高漲、身體退化或缺乏家庭支援，面臨居無定所的風險。

這項新計劃將由州住房與社區服務廳負責執行，預計投入2,350萬美元興建與修繕老人住宅，並撥出50萬美元用於提供技術協助。未來若基金仍有多餘資金，將可繼續用於建設更多住宅。此計劃將推行至2031年，如有需要，州議會可延長。

部分人擔心撥款可能會影響目前申請延繳房產稅的老人權益。不過支持者強調，這筆錢本來就是為了幫助老人，現在只是以另一種更直接的方式，協助他們找到穩定的住處。

此法案若最終完成立法，將有助於解決俄州高齡人口的居住壓力，特別是那些無家可歸、或生活邊緣的年老人，讓他們晚年生活更有保障、更有尊嚴。