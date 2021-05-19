翡翠區82街一連發生多宗搶劫案 市政府和警察部門馬上關注事件

（本報訊）17日下午至傍晚時份，有數名黑人青少年在翡翠區82街一帶搶劫商戶和途人，據了解一連發生了7宗搶劫，其中一個案涉及一名亞裔女士開車門時 被劫匪企圖搶走汽車。 作案的少年似是針對亞裔商舖，事件受到警察部門和波特蘭市長辦公室關注。

由於案件仍在調查中，警方仍未有透露太多資料。 但事件一發生後，波特蘭警隊就馬上與負責翡翠區的亞太裔聯盟和翡翠區委員許張淑儀聯繫，希望獲得更多受害者的信息。 同時警察部亦非常重視事件並已派出探員馬上展開調查，警方亦向委員表示，他們已加強了在這一帶的巡查。

其中一家受害的商戶是魚樂軒，17日下午約三時多，有四名黑裔青少年分兩批進入魚樂軒，圍在櫃檯，趁職員離開櫃檯，一手拿走台上的放有貼 士的瓶和一部客人放下的手機，然後拔腿逃跑。

如果有商戶或是個人有任何有關線索可提供，又或是被劫的受害者，歡迎與警察部門聯絡，也可直接打電話到波特蘭新聞聯繫許太，她會馬上協助聯繫警方跟進 。 希望大家都能合作，早日將這些青少年繩之於法。

這事件令我們想起2019年年初同樣發生在這區的「搶手袋」案件。 那時警方和社區領袖均走出來教導大家如何應對事件。 這次也是一樣，遇劫的人士一定要立即報警，讓警察能儘早到場，並且提供有用的線索，協助警方早日緝拿到匪徒歸案。 因為這些屬非緊急情況，報警只能撥打503-823-3333而非911。

警方表示稍後將發放更多有關的資料。