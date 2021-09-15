美5至11歲接種輝瑞疫苗10月底前批准

（綜合報導）輝瑞藥廠高層透露，該公司與德國BioNTech共同研發的新冠疫苗，可望在10月底前獲授權替5至11歲孩童接種。

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，衛生官員預期輝瑞針對向5至11歲孩童施打新冠疫苗，能蒐集到足夠的臨床試驗數據，並在本月底前向美國食品暨藥物管理局（FDA）提出緊急使用授權申請，因此認為輝瑞可望在10月底前獲得授權。

他們預期，FDA將在輝瑞提出緊急使用授權的3周內，判定讓孩童接種是否是安全且有效的。

輝瑞董事局成員兼FDA前局長戈特里布表示，假設FDA審批通過，藥廠可在萬聖節前向兒童供應疫苗，他個人對臨床數據頗有信心，但仍然有待FDA作出決定。

消息人士表示，莫德納蒐集與分析替5至11歲孩童接種疫苗的數據，花費的時間可能會比輝瑞長約3週。至於是否能向5至11歲孩童施打莫德納疫苗，美國首席傳染病專家福奇估計將可在11月左右做出決定。

數以百萬計的美國人都在密切關注，衛生當局是否批准讓更小年齡層的兒童接種疫苗，尤其是家有小孩的父母，因為在Delta變異株掀起的一波疫情中，孩童最近幾週紛紛開始回到學校上課。

有消息人士說，美國首席傳染病專家福奇是在

數千名國家衛生研究院職員參與的線上座談會上訂出這個時間表。

美國兒科學會（AAP）最新報告顯示，兒童佔全國每周新增確診宗數26.8%，比例是疫情爆發以來最高。9月首個星期共有25.2萬名兒童染疫，而8月5日至9月2日之間，全國共有75萬宗個案。

根據疾病防控中心（CDC）8月13日的報告，雖然兒童染疫入院比例低於成人，但最近數字卻急升，每10萬名18歲以下未成年人士中，平均便有0.41人要送院，已經超越1月份上一次高峰的0.31人。

國家衛生研究院院長柯林斯認為，兒童個案急升的情況令人非常憂慮，目前全國累計超過400名兒童染疫死亡。