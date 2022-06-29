美西華文教師齊聚線上學習 將AI科技導入華語教學

（文圖由西雅圖僑教中心提供)美西地區111年度海外數位華語文推廣計畫初階課程最後兩堂課於6月25日舉行，由逢甲大學華語文教學中心教師呂芮慈主講「MyCT《學華語向前走》、《來!學華語》口說學習課程之教學運用」，來自西雅圖、舊金山、洛杉磯、橙縣、聖地牙哥等美西各地將超過60名教師共同上線參與，西雅圖文教中心主任吳曉竹亦上線與教師們齊聚一堂。

吳曉竹致詞表示，今天是初階課程最後兩堂課，感謝美西各地老師們堅持到最後，顯現出對於華語文教學的熱情，希望未來和僑委會繼續為海外華語文教學堅持下去，一起學華語向前走!!

吳曉竹同時說明，臺灣擁有優質的華語智能教育產業技術，僑委會為了強化提升學員學習華語文的效能，希望能夠透過提供多元學習平臺，共同努力推動華語文教育；同時也希望運用臺灣華語文教學優勢，輔助海外僑教發展，深化海外僑校與臺灣的連結。僑委會從去年開始與「艾爾科技」合作，將AI科技導入華語學習，辦理「全球僑校華語口說爭霸賽」，本年度已經熱烈展開，歡迎僑校及臺灣華語文學習中心學生們報名參賽。

呂芮慈老師首先介紹MyCT系統，包含語音分析評分、人工智慧課堂、雲端整合教學等，並且說明透過系統瞭解學生語音問題、鼓勵學生跟讀練習，以此提升口說能力，豐富教師教學資源，減輕教師評量負擔。

本次美西地區111年度海外數位華語文推廣計畫，是由金山灣區、西雅圖、洛杉磯及橙縣四地文教中心依僑校教師需求，共同規劃8堂初階課程，由僑委會委託逢甲大學華語文教學中心以遠距教學方式授課，出席達6堂課者，將可獲得僑委會中英文並列結業證書電子版。

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呂芮慈講授口說學習課程之教學運用

吳曉竹致詞勉勵