美聯儲再加息　5種東西會變更貴！

（綜合報導）為了遏制通貨膨脹，美聯儲上周再次將基準利率上調0.75%，從而進一步提高了消費者對信用卡、房貸和其他貸款等債務的支付能力。間接決定貸款成本的聯邦基金利率已經從接近零的水平上升到2.25%~2.5%之間。

雖然加息可以增加借貸成本，有助於緩解通脹，但同時也給消費者帶來了額外的成本，比如這5種會變得更貴的東西

1.信用卡：隨著美聯儲提高利率，信用卡的年利率可能會在幾個月內增加，這意味著你要為月底還沒有還清的信用卡欠款支付更多的錢。根據Bankrate的計算，對於用$5,000美元信用卡餘額進行最低還款的持卡人來說，需要額外的5個月和$868的利息才能完全還清信用卡。

2.汽車貸款：汽車貸款機構會用美聯儲的基準利率來決定你將支付的利率，這不會影響已經鎖定固定利率的借款人，但對於新車貸款或浮動利率貸款的借款人來說，成本可能會上升。一筆$3.5萬的5年期新車貸款，現在的月供將比年初時多出$36美元。

3.可調利率房貸：美聯儲的基準利率間接影響了可調利率貸款ARMs。好在大多數房主都選擇的是固定利率，所以不受利率上升的影響。但對於可調利率的借款人來說，利率會有所上升，自今年年初以來5年期可調利率幾乎翻了一倍。

4.私人學生貸款：聯邦學生貸款的借款人不受利率上調的影響，但私人可變利率學生貸款的借款人，會發現利息有所增加，通常是在利率上調後的一個月內。但利率和條款會根據自身的財務狀況、信用記錄和所選擇的貸款機構有所不同。

5.其他浮動利率貸款：個人貸款和房屋淨值信用額度(HELOC)等可變利率貸款的成本可能會增加。