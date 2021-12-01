美網路房地產巨頭炒作房價自食惡果 與您分析Zillow敗走的原因

（綜合報導）Zillow大裁員兩週後，前員工Jeff仍有不真實感。

畢竟幾週前，他跟一起被裁的近2千位同事一樣，都對公司業務蒸蒸日上和股價節節攀升充滿期待，疫情期間Zillow股價增長近30倍，今年初市值一度近500億美元。對近幾季業績低迷，高層也只說是暫時性影響，公司還是蓄勢待發。

但誰也沒想到地雷突然爆炸。10月底Zillow發表第三季財報，主要財務指標均遠低於預期，房地產業務巨額虧損成為禍根，幾天後公司宣布關閉iBuying（電子購房）業務，並裁掉該業務全部約2千名員工，佔公司員工總數四分之一。

事件影響仍在發酵，如今Zillow股價連跌兩週近乎腰斬，300億美元市值瞬間蒸發。為了盡快收回現金、彌補虧損，Zillow最近將全美購置約7千套房屋全部甩賣。

涉足房地產3年，Zillow不僅沒有華麗轉身，反而總計虧損超過50億美元。Zillow失敗背後究竟是「天災」還是「人禍」？

房地產業的科技滲入速度一直很慢，Zillow的房地產訊息入口改革，曾讓業界為之一振。2006年前，美國房地產交易訊息高度分散，一般人與房地產業有巨大資訊落差，買賣雙方高度依賴中介機構、房價不透明、區域資訊壁壘高聳等都是長期問題，Zillow出現徹底改變了房地產業資訊流傳方式。

Zillow模式其實很簡單，就是建立平台集中所有房屋買賣資訊，並供使用者免費查詢。Zillow還獨家上線Zestimate功能，基於大數據提供賣價和租價預估及範圍、歷史價格等。歷史價格甚至可溯至15年前，並可預測12個月內房價。

超強的房地產資訊整合力，讓Zillow以極快速度爆發式增長。成立僅5年，Zillow就宣布那斯達克上市，IPO當日股價大漲79%，為當時最受資本市場追捧的科技公司。

雖然在房地產界聲名大噪，但Zillow本質並不是房地產公司，用創始人的話說，Zillow是房地產媒體，並不提供直接交易，只匯整各類訊息，賺錢模式也類似媒體。2018年涉足房地產業務前，Zillow營收為兩大塊：一是線上廣告收入，高流量帶來的廣告投放。二是特定市場收入，含高級房產經紀人（Premier Agent）和貸款業務。

所謂高級房產經紀人，是指各地房地產經紀人可透過按月或按年付費訂閱，於Zillow長期刊登公司或個人資訊以轉化客源。貸款業務允許提供抵押貸款機構刊登資訊並按點擊量收費。

從Zillow歷年財報可看到，高級房產經紀人是Zillow最核心收入來源和增長曲線，Zillow 2018年宣布進入房地產業務前，高級房產經紀人收入約占整體70%，線上廣告和貸款業務都反應平平甚至不斷走低。2017年5月，Zillow首次在拉斯維加斯和奧蘭多試點iBuying，試水賣屋。嘗到小甜頭後，Zillow 2018年4月正式宣布開啟Zillow Offers業務，從房地產訊息走向真正房地產公司。

2019年，Zillow Offers業務猛進，房屋買賣收入超過其他業務，比前一年增加250倍，佔年度總收入一半以上。公司甚至公開表示，iBuying業務可在3~5年內為Zillow帶來200億美元年收入，之後每月更要購入5千套房屋。2020年第一季Zillow房屋部分收入首次盈利，業務擴展到全美24城。之後Zillow進入瘋狂買買買模式，房屋業務規模越來越大。

一開始受疫情居家隔離影響，Zillow用戶數量、租房和買賣房需求高漲，讓Zillow各項業務都爆發增長，加上貸款利率降到歷史新低推動房價攀升，Zillow之前買下的大量房屋派上用場，賺到巨額差價。連續幾季亮眼財報直接推動Zillow股價坐上火箭，暴漲20倍。

此時Zillow對iBuying業務信心滿滿，不僅不斷購房，還宣布要將「殺手鐧」Zestimate與Offers業務掛鉤。從今年第一季開始，Zillow宣布直接照Zestimate估價全現金買房，進一步簡化銷售流程，提升交房速度。

Zestimate一直都是Zillow的當家花旦，2006年開始，基於大數據的房屋估價是吸引使用者使用Zillow的一大原因，也是Zestimate，Zillow才陸續拓展到租房、貸款業務。但Zestimate估價只是給使用者參考，從未實際用於房地產交易。