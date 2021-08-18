美糧食券福利調高25% 4200萬人受惠
（綜合報導）拜登政府16日批准了增加低收入者的糧食券福利的——「補充營養援助計劃」平均約25%的改革措施，為史上最大增幅。這項改革可能會影響多達4200萬美國人。
從10月份開始，美國的低收入者糧食券福利，將比疫情前平均水平提高25%。這將是該援助計劃自1975年成立以來，所提供福利的購買力首次發生變化。
糧食券補助提高是拜登政府多管齊下以擴大社會安全網的措施之一。農業部長維爾薩克在一份聲明中說：「確保低收入家庭獲得健康的飲食，有助於預防疾病，支持孩子們上學，減少醫療保健費用等等。」「這些家庭獲得在食品雜貨上的額外支出，將有助於促進食品經濟的發展，並在此過程中創造數千個新的就業機會。」
美國農業部表示，最新的糧食券福利計算公式，基於了當前的食品價格、美國人通常吃什麼、膳食指導和食品中的營養成分。政府在6月份的一項研究發現，88%的「補充營養援助計劃」的受益者，都正在努力實現健康的飲食。
據美國農業部的說法，在疫情暴發之前，該福利平均為121美元，在新政策下，每月將增加36美元，調高至157元。
在疫情期間，所有接受《補充營養援助計劃》的人，其福利都已經增加了15%。但這一額外的援助將在9月底到期。
即使目前的經濟已經從疫情最嚴重的時期開始好轉，仍有10%的美國家庭報告說，他們沒有足夠的食物，其中包括17%的非裔家庭。