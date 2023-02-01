美發放新版工卡綠卡增多項安全功能

（綜合報導）美國公民及移民服務局（USCIS）週一（30日）宣布，從即日起開始發放新版綠卡和工卡，以提高這兩種證件的安全性。

根據美國公民及移民服務局（通稱移民局）週一發布的聲明，重新設計的綠卡（即永久居民卡）和工卡（EAD，即就業授權文件）採用了最先進的技術，以更好地保障國家安全並改善對客戶的服務。

「這一重新設計進一步表明，美國公民及移民服務局致力於採取積極主動的方法來應對安全文件篡改、偽造和欺詐的威脅。」聲明援引USCIS局長賈杜的話表示，「根據我們對不良行為者最新方法的了解以及我們工作人員的創新和獨創性，持續更新安全文件確保了我們機構簽發的安全文件的持久誠信性。」

新卡的變化包括：改進了的詳細圖樣；與圖樣更好結合的觸覺印刷；增強型光學可變油墨；卡的正面和背面均有高度安全的全息圖像；背面照片框上部分窗口帶有層顯示功能；數據字段顯示的位置不同於以前的版本。

綠卡用來授予合法的永久居民，其中大部分人有資格申請公民身分。工卡是授予那些可以工作但沒有臨時工作簽證的外國公民的，如最近畢業的高等教育學生、綠卡申請人、尋求庇護者和難民。

移民局表示，將於2023年1月30日開始發放新卡，但舊卡繼續有效，直到其到期日。但移民局鼓勵舊卡持有者考慮申請更換新卡，以防止舊卡丟失或被盜時遇到欺詐或篡改。

移民局另外指出，1月30日以後發放的綠卡仍有可能採用當前版本，因為該局將繼續使用現有的卡片庫存，直到庫存用盡。

移民局還稱，當前版本是2017年5月推出的。該機構每三到五年推出一次重新設計的工卡和綠卡，以降低欺詐和偽造的風險。

根據國土安全部數據，美國有近1300萬合法永久居民。從2021年到2022年，這一數字下降了1.7%，因為更多的永久居民選擇了入籍。