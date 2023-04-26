美最高法院暫保留墮胎藥「美服培酮」使用權 科泰克州長宣佈囤積足夠三年藥

（綜合報導）美國聯邦最高法院周五決定暫時保留墮胎藥「美服培酮」（mifepristone，RU486）的使用權，凍結下級法院禁用或嚴格限制民眾取得這款藥物的裁定。

目前美國最高法院9名大法官中，以保守派佔6人居多數，但其中有2名保守派法大法官不同意禁用美服培酮的裁定。這是自最高法院去年6月推翻憲法對墮胎權的保障以來，另一宗最重要的墮胎權相關案件。這項裁定意味着民眾可在上訴法院審理期間繼續取得美服培酮。

一向支持墮胎法案的俄勒岡州立即作出反應，州長科泰克宣布該州將確保有三年的「美服培酮」供應量。

科泰克州長發聲明表示：“通過挑戰聯邦食品暨藥物管理局（FDA）對「美服培酮」的權威，下級法院的判決開創了一個令人震驚的先例，將政治凌駕於科學、醫學證據以及患者的健康、生命和福祉之上”。

俄勒岡州衛生局發言人喬納森·莫迪表示，州政府打算與俄勒岡健康與科學大學合作，以每劑40美元的價格確保有22,500劑「美服培酮」的供應，以滿足本州三年內的需求。莫迪表示，總計90萬美元的費用將來自州政府給生殖保健的州撥款。

州長辦公室表示，州長還將指示本州的牌照委員會發出指引，無論美國最高法院做出何種決定，俄勒岡州將支持醫療健康機構繼續處方、發放以及使用「美服培酮」。科泰克還承諾，俄勒岡州政府官員不會配合其它州，對在本地接受墮胎服務而被作出刑事起訴的人士進行引渡。

美服培酮於2000年獲得FDA批准後，美國一半以上墮胎是使用這種藥物。德州聯邦地方法院法官本月較早前以FDA未充分評估美服培酮安全風險為由，要求重新審批其銷售許可。一時間天下大亂；拜登政府不服上訴最高院。

自最高法院於2022年6月撤銷「羅訴韋德」案(Roe v. Wade)的婦女墮胎權保護後，共和黨主政的各州即頒布墮胎禁令及限制，而拜登政府則一直支持使用美服培酮。白宮發言人尚皮耶說，白宮準備就此展開長期的法律鬥爭。美國總統拜登指下級法院的裁定「削弱FDA的醫學判斷並危及婦女健康」。

美國司法部認為，德州聯邦法官的決定是基於對美服培酮安全性的「嚴重錯誤評估」，上周與美服培酮製造商「丹科實驗室」（Danco Laboratories）呼籲最高法院介入，要求在上訴期間擋住禁止或限制使用美服培酮的裁定。

俄勒岡州早前連同其它15個州，向法庭提出訴訟，要求FDA取消對「美服培酮」的禁令。而紐約州和加州已儲備了米索前列醇，這是流產護理的第二種藥物。醫療保健專業人員警告說，如果米索前列醇成為法院判決後患者唯一可以用於藥物流產的藥物，他們可能會遇到更多副作用，例如痙攣、噁心、嘔吐和發燒。