美新規 工作許可過期有效 移民局積件嚴重 可延期1.5年

（綜合報導）美國公民及移民服務局3日宣布一項新政策，延長移民最近過期或即將過期的工作許可，允許他們在工作許可過期後可繼續工作一年半時間。

這項政策將從4日開始生效，旨在解決美國移民機構面臨的150萬份工作許可申請積壓問題。這一政策變化將立即幫助約8萬7,000名工作許可已經失效或將在未來30天內失效的移民。

總體而言，美國政府估計有多達42萬名更新工作許可的移民將得到保護，在政策實施期間不會沒法工作。

目前美國有1,150萬個職位缺人，覆蓋多個行業，從技術到醫療保健到卡車司機，雇主們正在想辦法填補人力空白。

《華爾街日報》報導說，美國商會負責移民政策的副總裁巴塞利斯（Jon Baselice）表示，雇主們歡迎政府的措施。「因存在大量的案件處理積壓（員工工作許可到期得不到及時更新），許多有人員編制問題的公司不得不讓優秀員工離職，這加劇了他們的勞動力問題。」巴塞利斯說。

有資格更新工作許可的移民可以在文件正式到期前六個月向移民局申請更新。通常情況下，大多數申請人的工作許可在正式到期後的180天內仍然有效。

然而，隨著積壓案件的增加，政府簽發工作許可續期的時間經常超過這個時間，使移民在超出的180天之後無法合法工作。

週二宣布的政策變化將允許符合條件的移民在過期文件上工作長達540天，而不是180天。這意味著從週三開始，即使是數萬名過了180天窗口期的移民也有長達一年的工作許可時間。

在美國，包括綠卡和政治庇護申請人，H-1B簽證持有人的配偶，以及「童年抵美者暫緩行動」計劃（DACA）的受益者，都有資格獲得工作許可。

尋求政治庇護者是所有待續簽證申請人中最多的一個群體，約占65%，他們將從新政中受益。但DACA獲得者和一些H-1B簽證持有人的配偶則不能從新政策中受益，因為他們過去沒有被授權獲得180天工作許可過期後可延期的資格。

