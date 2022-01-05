美新確診Omicron佔95%感染多 死者少

（綜合報導）美國疾病防治中心（CDC）表示，在截至元旦的一周期間內，美國新增的新冠肺炎染疫患者，已有95.4%都是Omicron變種病毒株，兩周前，Omicron僅占感染病例的38%。顯示Omicron已取代Delta，幾乎成為全美唯一的流行病株。世衛4日表示，有更多證據指出，Omicron會影響確診者的上呼吸道，跟之前的病毒株相比症狀更輕微，而且Omicron在部分地區的感染率與死亡率持續「脫鉤」。

拜登總統出面再次呼籲，打好疫苗，建立安度疫情的防線。拜登宣布，政府將加倍採購輝瑞藥廠新型抗病毒口服藥物Paxlovid，用以對抗所引發的最嚴重效應。拜登與白宮疫情因應小組開會時表示，新訂單將使藥物庫存量從1000萬份倍增至2000萬份。

Omicron在去年12月初才剛進入美國社區，短短一個月就「征服全美」，反映這個病毒株的超強感染能力，而且Omicron對於無論是已經打疫苗還是先前曾染疫康復的人，都有極強的突破感染能力，因此預計疫情數字接下來將繼續急速上升，根據約翰霍普金斯大學統計，美國新冠肺炎3日新增確診108萬2549例，而截至3日當周平均單日新增確診48萬273例，兩個數字都寫下全球最高紀錄；截至4日上午，當周平均新增確診更增至50萬1205例。

專家指出，Omicron目前看起來造成的病情較輕，是這波疫情的正面消息，就算最終染疫人數暴增，重症與死亡狀況仍有可能沒有去年冬季那樣慘烈，不過對於經濟活動還是可能造成嚴重問題。

一項統計顯示，這波疫情高峰可能在本月很快到頂，但也同時可能造成近五分之一的員工因染疫無法上班，如果沒有遠距居家工作等緩衝安排，對美國已經非常吃緊的商業供應鏈將有很大的衝擊。

總統拜登再度出面針對Omicron疫情進行喊話，他強調打好疫苗、打好補強針是基本必要的保護防線，他說：「接下來的幾周將充滿挑戰，請戴好口罩，保護自己保護他人，我們有充足的工具可以對抗疫情，我們終將度過這次疫情。」

他說：「如果你已經打好疫苗，打好補強針，那你受到高度的保護，你該關切這次疫情，但不必太擔心。但是，如果你沒打疫苗，你有很充足的理由需要憂慮。」

為因應Omicron變異株威脅，美國CDC日前修改輝瑞/BNT疫苗加強劑接種時程建議，由先前的離第2劑間隔6個月，縮短至5個月。但針對莫德納與強生疫苗，則維持目前的6個月、2個月間隔。

此外，美國CDC也建議5至11歲患有中度或重度免疫功能低下的孩童，在接種第2劑BNT疫苗28天後，施打加強劑。

世界衛生組織（WHO）警告，全球新冠變異株Omicron感染病例激增，讓危險性更高的新變異株出現的風險升高。

儘管單日確診破百萬的數字相當駭人，但整體而言美國疫情的死亡率和住院率，並沒有因此跟著攀升、反而是呈現下降趨勢，因此染疫人數雖然快速傳播，但目前都還沒有進一步惡化為重症的醫療崩潰問題。國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇就相對樂觀地表示，Omicron的感染速度高峰來得快、但也消退得很快——染疫高峰期可能不會維持太久。